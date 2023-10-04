Названо чотири найбільш самозакоханих знаки Зодіаку

Представники цих знаків схильні до самолюбування

Деяким людям зірки обіцяють любов і гроші до кінця цього року, іншим, навпаки, загрожують розставанням. І звісно, астрологи окремо відзначають, як небесні світила впливають на наш характер.

Портал Ohmymag знайомить зі світом астрології та знаків Зодіаку, де кожен може дізнатися про себе те, чого раніше не знав. Можливо, у вас були стосунки з нарцисом, чи вам казали, що ви нарцис? Отже, ось чотири найбільш самозакохані знаки Зодіаку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцю необхідно почуватися вільним і не пов’язаним будь-якими зобов’язаннями. Цей знак часто може приймати необдумані рішення або такими вони можуть здатися. Оскільки їх рішення приймаються тільки на основі власних інтересів та потреб, це часто набуває нарцисичних рис. Стрілець також завжди шукатиме спосіб залишатися в центрі уваги. Дізнайтесь гороскоп для Стрільця на сьогодні на сайті.

Козеріг (22 грудня — 20 січня)

Козероги зроблять все можливе, щоб бути на висоті та досягти успіху, навіть якщо для цього доведеться "кидати інших під автобус". Вони часто можуть бути зарозумілими та відчувати своє повне право на наділені владою посади, навіть їх не займаючи. Козероги також часто очікують, що їхні члени сім’ї, підлеглі співробітники та просто колеги піклуватимуться про них і їх обслуговуватимуть. Дивіться за посиланням гороскоп для Козерога на сьогодні.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви часто фігурують у рейтингах найбільш егоїстичних знаків, і це не є винятком. Леви люблять драму та інтенсивність. Якщо Лев почувається не у своїй тарілці, він потребує уваги та розвиває підвищену бурхливу діяльність. Вони часто використовують свою чарівність, щоб залучити людей до своєї нарцисичної динаміки. Їм завжди потрібно приділяти час — вони люблять отримувати увагу і відчувати драйв. Читайте на сайті гороскоп на сьогодні — Лев.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Останній знак у цьому списку – Овен. Вони зосереджені виключно на своєму виживанні та зроблять усе, щоб досягти успіху. Овен використовуватиме нарцисизм як механізм подолання труднощів на шляху, і без нього він не почував би себе здоровим. Цей знак має еволюційну потребу бути незалежним, і якщо вони покладаються на когось, то ця людина певним чином стримує їх. Гороскоп на сьогодні для Овна дивіться за посиланням.

Раніше ми розповідали, які знаки досягнуть приголомшливого успіху найближчими роками. Гороскоп на 2024 рік обіцяє довгу смугу везіння цим чотирьом знакам Зодіаку.