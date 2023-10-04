Гороскоп на 5 жовтня: в одних здійсниться мрія, а іншим доведеться вирішувати грошові питання

Вдалий день для зустрічей з партнерами та початку нових проєктів

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня, в якому ви дізнаєтесь, які сюрпризи готують зірки представникам зодіакального кола та як за допомогою астрологічних підказок залучити удачу цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього четверга ви зможете проявити себе у діловій сфері. Зустріч із партнерами принесе бажаний результат, зокрема фінансовий. Астрологи рекомендують покладатися на досвід та прислухатися до порад авторитетних для вас людей. У другій половині дня вдасться підбити підсумки й подумати про плани на майбутнє. До речі, прогноз на жовтень обіцяє Овну зміни в особистому житті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні небесні тіла сприяють старту проєктів, подорожей та навіть стосунків. Приготуйтеся до калейдоскопу подій, який розпочинається вже цього четверга. Зірки будуть на вашому боці, тому сміливо втілюйте свої мрії у реальність та насолоджуйтесь миттю.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей четвер пролетить зі швидкістю світла. На роботі ви будете зайняті вирішенням поточних завдань, а в будинку всі сили підуть на рутину. Астрологи радять виділити пару годин для себе коханого. Особливо корисним виявиться фізична активність та прогулянка на свіжому повітрі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Налаштуйтесь на динамічний четвер. Сьогодні у вас є шанс укласти вдалу фінансову угоду, яка благодійно позначиться на вашому доході. Не дайте іншим збити вас зі шляху й чітко озвучуйте перед оточенням власні аргументи. Зберегти баланс цього дня допоможе медитація чи йога.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Екватор тижня виявиться непростим для вас. Ви відчуєте втому, тому важливо знаходити джерела енергії та позитиву. Навіть перегляд улюбленого серіалу за філіжанкою кави може підняти настрій. Дозвольте у цей день невелику радість як для душі, так і для тіла. Зате до кінця цього року зірки обіцяють Леву гроші та кохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього четверга зірки обіцяють вам раптові поїздки. Якщо ви роздумуєте, чи зрушувати плани на день заради спонтанної пропозиції, то сміливо кажіть "Так". За словами астрологів, цей день принесе вам щастя та виконання заповітних мрій. Іноді ризик дає блискучий результат, не забувайте про це.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього четверга деякі ваші плани можуть бути порушені. Варто не піддаватися емоціям, а зберігати самовладання. Астрологи попереджають про можливі конфлікти, які можуть вдарити по вашій кишені. У такі моменти запасайтеся терпінням та шукайте ключ у будь-якому непростому діалозі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зустрічайте радісний четвер, про який ви ще довго згадуватимете. Те, про що ви довго думали, нарешті опиниться у ваших руках. Позитивні враження розфарбують ваш день і оживлять усередині вас віру в краще. Ніколи не переставайте мріяти та йдіть до своєї мети.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього дня доведеться посилено попрацювати. Перед вами стоять багато фінансових завдань, але при уважному підході вдасться розібратися з кожною з них. Підтримка близьких стане опорою у складний період, тому не бійтеся звертатися за допомогою до тих, кому довіряєте, однак зловживати добротою рідних не варто.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекає романтичний і наповнений приємними емоціями четвер. Цілком ймовірно, що ваша кохана людина здивує сюрпризом. Не виключено, що сьогодні здійсниться ваша давня мрія. Не стримуйте себе у вдячності. Зірки обіцяють незабутній день, тому насолоджуйтеся ним сповна.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви зненацька знайдете можливість для відпочинку у другій половині дня. Звісно, це ще не п’ятниця, але атмосфера цього дня буде такою ж розслабленою, як у вихідні. Астроекперти пропонують провести дозвілля разом із друзями та рідними. Час у колі близьких принесе позитив і натхнення. До речі, зірки обіцяють Водолію приголомшливий успіх у найближчі п’ять років.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього четверга на вас чекає насичений на події день. На роботі відбудуться важливі зустрічі із партнерами, під час яких вам потрібно буде вирішувати фінансові завдання. Астрологи радять зайвий раз перевіряти кожну букву та цифру в документах. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона вас сьогодні не підведе.