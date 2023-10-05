Цим трьом знакам Зодіаку терміново потрібні більші гаманці: названі головні везунчики жовтня

Гороскоп для Лева, Терезів та Стрільця

Всесвіт надає безліч можливостей і тільки від нас залежить, як ми їх використовуємо. Комусь у жовтні світить швидке кохання, у когось зміни в особистому житті будуть не такі райдужні, ну а у фінансовому плані космічна енергія так чи інакше особливо сприятливо впливає на фінансовий стан цих трьох знаків Зодіаку.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Астрологи зазначають, що на початку жовтня для вас можливі надходження грошей із найнесподіваніших джерел. Вам можуть повернути борг або якусь важливу для вас річ. Але ви можете опинитися у скрутному становищі, якщо надто зосереджені на інвестуванні у довгострокові проекти та побудові ділових зв’язків із партнерами. Це не час для поїздок за кордон та дорогих покупок. Спробуйте знайти час для відпочинку у другій половині місяця – так ви збережете свої фізичні та психічні ресурси. Дивіться на сайті гороскоп для Лева на сьогодні.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У першій половині жовтня надаються можливості для вирішення деяких матеріальних проблем та покращення фінансового стану. На вас може впасти пропозиція отримати гроші на вигідних умовах або керівництво може несподівано оголосити про премію. Решта місяця може бути менш вдалою — виявляться раніше скоєні помилки. Необхідно приділити увагу своєму здоров’ю – це основний ресурс, що дозволяє заробляти гроші. Гороскоп на сьогодні для Терезів дізнайтесь на сайті.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

В цілому, для вас добрий місяць у фінансовому плані. У першій половині жовтня відбудуться позитивні зміни на роботі. Можливе просування вгору кар’єрними сходами або виплата боргів, підвищення зарплати. Принаймні варто поговорити про це з керівництвом – результат буде якщо не відразу, то незабаром. Дивіться за посиланням гороскоп на сьогодні — Стрілець.

Раніше ми розповідали, про кого астрологи кажуть, що це найбільш егоїстичні знаки Зодіаку. Чи входите ви до їх числа по гороскопу, чи успішно справляєтеся зі своїм характером?