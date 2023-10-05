Випадає карта Смерті: мольфар передрік смерть російського генерала суровікіна

За словами Гордєєва, у рф розіграють виставу

Відомий український екстрасенс та мольфар Максим Гордєєв розповів, що у росії слідом за ліквідацією ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина можуть прикінчити російського генерала сергія суровікіна.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" астроексперт заявив, що владі кремля ця людина вже не потрібна. При чому подейкують, що суровікін був не проти літнього "вагнерівського" заколоту і навіть підтримав його.

Випадає карта Смерті. "Розіграють якийсь спектакль, пов’язаний із тим, що це начебто хтось може зробити, його хтось убив, тобто до Путіна нібито жодного стосунку. Він скаже, що ні до чого. Мені здається, що він реально догрався. Те, що його не буде і його приберуть – 100%", — підкреслив Гордєєв.

Нагадаємо, що нещодавно сергій суровікін "засвітився" на публіці в Підмосков’ї. Загадковий "генерал-армагеддон" відмовився спілкуватися з журналістами.

Раніше екстрасенс Макс Гордєєв передбачив ліквідацію міністра оборони рф сергія шойгу за провали на фронті. За його словами, путін "замовить" його, як це було з ватажком ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.