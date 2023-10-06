Китайський гороскоп: жовтень 2023 року різко переверне життя цих східних знаків

Що має привернути вашу увагу — кар’єра, особисте життя чи фінансове питання

У жовтні будь-яке починання в будь-якій сфері вашого життя може бути дуже утрудненим, якщо ви дозволите взяти гору невпевненості у власних силах над вашою цілеспрямованістю. Пам’ятайте, якщо звичайний гороскоп пообіцяв якісь неприємності — наприклад, вам загрожує розставання або інші невдачі, то це зовсім не вирок.

Можливо, саме східний календар встановить позитивний для вас вектор цього місяця. Головне — зайвий раз не конфліктуйте, радить китайський гороскоп. Щоб досягти потрібного результату, опануйте свої емоції та будьте терплячі.

Східний гороскоп на жовтень 2023 року для всіх знаків

Рік Кролика (2023, 2011, 1999, 1975, 1963, 1951)

Ваша професійна перспектива буде на стабільному середньому рівні, без різких рухів маятника у той чи інший бік. А ось у любовній сфері будьте дуже обережні — будь-яка сварка може перерости у серйозний конфлікт і призвести до розлучення чи розставання, якщо ваші стосунки не оформлені офіційно. Також зверніть увагу на своє здоров’я. Заплануйте профілактичні заходи або хоча б сходіть до сімейного лікаря та здайте основні аналізи.

Рік Дракона (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952)

І в кар’єрі, і в сім’ї чи стосунках на вас чекають неприємності. Щоб ваші професійні моменти не псували стосунки з рідними, залишайте роботу на роботі. З колегами будьте дипломатичні та підготуйтеся до можливих підступних дій конкурентів. Не підписуйте жодних документів і не йдіть на угоди, в яких ви не впевнені на 100 відсотків, щоб справа не дійшла до суду.

Рік Змії (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953)

Представники цього знаку, жовтень – явно ваш місяць! Зірки обіцяють, що ваше фінансове становище має покращитися. Вам світить визнання на роботі, розквіт відносин чи нова вдала зустріч, якщо ви поки що самотні. Будьте привабливі та привітні, і вибирайте партнера з розумом.

Рік Коня (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954)

Неоднозначний місяць для вас. Любовний гороскоп не відкидає розставання, навіть якщо ви почали нові стосунки зовсім недавно. У сім’ї будь-яка дрібниця може призвести до конфліктної ситуації. Краще наберіться терпіння та просто переживіть цей місяць. Зате у решті справ зірки — на вашому боці.

Рік Кози (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955)

Незрозуміла ситуація в особистій сфері відіб’ється на вашому настрої. Якщо ви самотні, можливі нові зустрічі, але навряд чи вони приведуть до нових відносин. Якщо ж у вас є партнер, будьте терплячі, щоб не посваритися з якогось зовсім незначного приводу. Категоричність не зіграє вам на руку. У всьому іншому жовтень — чудовий для вас місяць.

Рік Мавпи (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956)

Другий місяць осені пройде досить спокійно. Ви можете збільшити свій дохід і досить успішно справляєтеся з роботою, але не віддавайтеся їй цілком і повністю. Ті, хто поруч, теж потребують вашої уваги. Знайдіть час, щоб зайнятися спільними справами, сходіть у кіно або приділіть час хобі. Підвищується можливість нещасного випадку, тому будьте гранично обережні та уважні.

Рік Півня (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957)

Ви можете подумати про зміну роботи, до чого можуть призвести конфлікти з колегами. Ваш партнер, якщо ви у відносинах, буде страждати від перепадів вашого настрою та уразливості. Не будьте настільки прискіпливими та категоричними, інакше проблеми в кар’єрі та сім’ї позначаться на вашому фізичному здоров’ї, а не тільки на настрої. Чорна смуга скоро закінчиться, і ви знову будете на коні.

Рік Собаки (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958)

Дуже зручний для вас місяць. Керівництво оцінить ваші старання та ідеї, не пропустіть свій шанс просунутися кар’єрними сходами. Якщо ви самотні, ви можете зустріти ту людину, яка розділить з вами ваші цінності та цілі. Можливо, ви відчуєте деяке нездужання, але серйозних проблем зі станом здоров’я не очікується.

Рік Свині (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959)

Тримайте свою самооцінку на рівні! Будь-які неприємності, як на роботі, так і в сім’ї, ви зумієте легко подолати, якщо триматимете себе в руках і не піддаватиметесь негативу. Заздалегідь плануйте свої витрати, оскільки ваше фінансове становище може дещо похитнутись через непередбачену велику покупку.

Рік Щура (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960)

Для одиноких місяць складеться вдало. Романтичне знайомство вже чекає на вас, і воно може перерости в міцні тривалі відносини. Тримайте очі відкритими та не відкладайте серйозних питань у довгу скриньку, щоб не спровокувати сильний конфлікт. Виявиться вдалим пошук нової роботи або додаткового доходу.

Рік Бика (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961)

Якщо у вас намічається поїздка, як приватна, так і робоча, будьте максимально уважні, щоб не потрапити в неприємності. Краще взагалі відмовитись від подорожі або перенести її на наступний місяць. У всьому іншому місяць обіцяє бути сприятливим як в особистому житті, так і в фінансовому плані.

Рік Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962)

У жовтні ви будете на висоті. Керівництво оцінить ваші зусилля і ви можете отримати додатковий дохід з несподіваного джерела. Будьте розважливими та не піддавайтеся бажанню здійснити емоційну покупку, особливо велику. Зберігайте холодну голову і всі сфери вашого життя в жовтні потішать вас приємними моментами.

Раніше ми розповідали, у яких знаків Зодіаку у жовтні розпочнеться біла смуга. Перевірте, чи потрапили ви до числа цих щасливчиків!