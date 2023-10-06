Гороскоп на 7 жовтня: помилок уникнути не вдасться, але удача піде за сміливими

Цей день змусить вас застосувати свої знання на практиці

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила проливають світло на життя, розкриваючи все, що ми змогли накопичити та створити за останні кілька місяців. Астрологи пропонують спокійно аналізувати те, що відбувається, і робити висновки, щоб побачити свої помилки та знайти шляхи їх виправлення. До речі, прогноз на жовтень обіцяє Овну зміни в особистому житті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Важливо пам’ятати про свої обіцянки перед близькими та друзями. Не шукати виправдань, якщо немає змоги виконати обіцяне. У суботу, 7 жовтня, не варто відкладати важливих справ у довгу скриньку. Будьте пильні і уникайте лінощів і прокрастинації.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця субота — найбільш вдалий час для піклування про домашні справи та покращення робочого простору. У другій половині дня намагайтеся не зациклюватися на дрібницях. Вечір краще провести у родинному колі або близьких друзів, або можна усамітнитися з цікавою книгою.

Рак (22 червня — 22 липня)

У багатьох з’явиться можливість допомогти комусь, надати незамінну послугу або цінну пораду. Важливо відчути подяку, яку інші будуть відчувати до вас. Астрологи рекомендують не ігнорувати проблеми оточуючих, оскільки це допоможе вам подолати власні труднощі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будьте обережні, можливо, хтось намагатиметься перешкодити вам. Звертайте увагу на ворогів та недоброзичливців і будьте готові до різних ситуацій. Астрологи радять утриматися від розв'язання юридичних питань, не брати кредити та гроші у борг. До кінця цього року зірки обіцяють Леву гроші та кохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У цей день ви будете змушені застосувати свої знання на практиці. Не варто хвилюватися через можливі помилки, тому що їх уникнути навряд чи вдасться. Однак, якщо виявити наполегливість і показати оточуючим, що ви впевнені в собі, будь-які непорозуміння будуть швидко врегульовані.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У цей день важливо бути активними та не сидіти без діла. Необхідно рухатися вперед, старанно працювати і прагнути досягнення цілей. Підтримка та заохочення від близьких людей будуть очевидними ознаками того, що ви йдете в правильному напрямку. Друзі та родичі будуть чесними та відкритими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Позиція нічних світил не є найбільш сприятливою, тому важливо боротися з егоїзмом. Пам’ятайте про своїх близьких та намагайтеся надавати їм підтримку. Якщо ви зайняті на роботі, приділіть увагу документації. Людям творчих професій може знадобитися трохи часу для натхнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Варто звернути увагу на своє шосте почуття. Серед ваших знайомих та близьких знайдеться той, хто зможе вас мотивувати, підтримати та надихнути. Одинакам буде складно залишатися продуктивними протягом усього дня, тому намагайтеся знаходити компанію для спілкування.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ставтеся до проблем філософськи — як до можливості вчитися і рости. Це стосується не тільки роботи і бізнесу, але й усіх аспектів життя. Астрологи рекомендують уникати поїздок за місто та далеких подорожей, а також бути уважними на дорогах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо доводиться вибирати, на чому заощаджувати час чи гроші, то краще віддати перевагу часу. Це найцінніший ресурс, який цієї суботи набуває величезного значення. Астрологи рекомендують боротися з прокрастинацією та лінню. До речі, зірки обіцяють Водолію приголомшливий успіх у найближчі 5 років.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День починається з негативного сплеску енергії, що може вплинути на продуктивність та настрій. До обіду ситуація покращиться, а надвечір зовсім зміниться на краще. Після роботи або виконання запланованих завдань, краще добре відпочити та насолодитися вільним часом.