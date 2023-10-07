Тільки лаятимуться: чотири зодіакальні пари не мають шансів на стосунки

Астрологи виділили пари знаків, яким краще і не намагатися збудувати сім’ю

Деякі зодіакальні пари вважаються чи не ідеальними, згідно з гороскопом сумісності. Інші знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному.

Астрологи стверджують, що чотири астрологічні комбінації не сумісні та будуть у стосунках сваритися. Про це пише City Magazine.

Овен і Скорпіон

Планета Марс управляє і Овном, і Скорпіоном, що робить їх любовний зв’язок пристрасним. Однак такий тандем не має шансів, адже обидва партнери надто різні та не підійдуть для довгострокових відносин. Спонтанний і емоційний Овен виводитиме з себе підступного та продуманого Скорпіона. Полум’я подібного любовного спалаху яскраво починається, але швидко гасне.

Близнюки та Козеріг

Приваблюють один одного, але довго разом бути не зможуть. Козероги люблять планування, дисципліну та принциповість. Для нього важливі стабільність і порядок. Грайливі й зацікавлені Близнюки прагнуть різноманітності, свободи й орієнтуються на зміну свого настрою. Відмінності в характерах не дадуть цій парі гармонії, а лише призведуть до сварок.

Рак і Водолій

Відносини цих знаків може бути непростими. Рак глибоко емоційний і прагне почуття безпеки та захищеності, тоді як Водолій більше зосереджений на ширших соціальних подіях. Розбіжність і викликає напруженість у відносинах. Волелюбний Водолій та емоційний Рак, за словами астрологів, стикатимуться з нерозумінням й образами.

Діва й Стрілець

Зодіакальні представники привносять у стосунки протилежні енергії. Стрілець спонтанний, Діва – цінує зобов’язання. Стрілець може жити без плану, тоді як для Діви організація надзвичайно важлива. Та й пригодницький дух Стрільця навряд чи влаштує Діву. У результаті невідповідність потреб і цінностей призведе до конфлікту та відчуття контролю у відносинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими чоловіками за знаком Зодіаку буде непросто побудувати стосунки. Астрологи назвали головних плейбоїв.