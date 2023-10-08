Сонячне затемнення 14 жовтня: від кого відвернеться удача цього дня

Двом знакам Зодіаку не позаздриш у цей період

Найближчого дня на нас чекає одне з найяскравіших і найунікальніших космічних явищ — кільцеве сонячне затемнення, яке цієї осені отримало назву "Вогняне кільце". Саме ця подія 14 жовтня змінить життя двом знакам Зодіаку.

Астрологи розповіли, що удача відвернеться від людей, народжених під сузір’ями Лева та Скорпіона. Про це пише unian.

Лев

Багато прихованих проблем Левів стануть явними, попри спроби сховати їх. У ваше життя можуть прийти труднощі та невдачі. Астрологи рекомендують серйозно подумати про перегляд цінностей. Спробуйте знайти нову напрямну лінію у житті та почати все з чистого аркуша. Подолання труднощів буде викликом, але у вас є шанси на успіх. Гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

Сонячне затемнення може сильно вплинути на рівень самооцінки Скорпіонів. Важливо зрозуміти, що весь світ не обертається навколо вас. Це розуміння може бути досить неприємним. Багато хто стане дратівливим і схильним до конфліктів навіть через дрібниці. Намагайтеся зберігати спокій і не висловлювати негатив оточуючим, навіть якщо вони вас дратують. Не варто спрямовувати свою злість на тих, хто цього не заслуговує. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, на кого чекають великі звершення в ретроградний Юпітер. Загалом таких знаків Зодіаку п’ять.