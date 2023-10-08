Гороскоп на 9 жовтня: поганий день для необдуманих кроків, але відмінний для посиденьок з рідними

Цього понеділка саме час проявити свою креативність

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Присвятіть цей день домашнім турботам. Це чудовий час для проведення прибирання, прання, миття посуду та приготування їжі. Бажано робити все це у компанії близьких вам людей. Увечері ви можете насолодитися розвагами та зайнятися своїми хобі. Овен — найгірший хранитель секретів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вашому горизонті можуть з’явитися люди, які будуть вашими провідниками до успіху та фінансової стабільності. Дуже важливо бути пильними і не плутати їх із недоброзичливцями. Сприятливо проводити зустрічі, заводити нові знайомства, влаштовувати переговори та насолоджуватися неформальним спілкуванням.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На вас чекає не зовсім легкий день. Необдумані вчинки можуть обернутися дорогою ціною, тому краще робити добре продумані кроки. Не допускайте вагань при прийнятті важливих рішень. Важливо діяти наполегливо та з упевненістю.

Рак (22 червня — 22 липня)

Будьте обережні, щоб не піддатися зраді з боку близьких. Люди можуть бути егоїстичними у такі дні. Варто братися за найважливіші завдання самостійно, не очікуючи зовнішньої допомоги. Якщо ранок проходить спокійно, то вечір може принести труднощі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня варто уникати змішування аспектів любовного та ділового життя. Романи на роботі можуть завдати неприємностей. Також слід бути обережними з тими, хто схильний розповсюджувати плітки. Краще не ділитися своїм особистим життям та планами з такими людьми. Лев — щасливчик жовтня 2024 року.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила цього дня створюють сприятливі умови для розв'язання юридичних питань та засвоєння нових знань. Не забувайте проявляти доброту та готовність допомогти іншим. Можливо, хтось із ваших близьких потребуватиме вашої підтримки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся уникати конфліктів та суперечок у стосунках із партнером. Не діліться своїми проблемами з колегами чи друзями, оскільки це може негативно позначитися на робочій атмосфері. Будьте готові надати допомогу на роботі або в бізнесі, якщо хтось із ваших партнерів потребує вашої підтримки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День буде успішним, тому ви можете діяти відповідно до своїх переконань та інтуїції. Віра в себе та свої здібності допоможе вам у сумнівних та непростих ситуаціях. Окрім практичних успіхів у кар’єрі цей день може принести нові можливості для духовного зростання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На робочій ниві та в бізнесі можливі деякі труднощі, проте у сфері стосунків на вас чекають удача і успіх. Замість того, щоб витрачати час на суперечки, доцільно зосередитися на чомусь корисному. Досягнення взаєморозуміння та довіри у стосунках можна досягти завдяки відкритості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У перший день цього тижня вам варто краще утриматися від планування, оскільки плани можуть порушитися через хаос і непередбачувані події, викликані позицією нічних світил. Можливо, вам доведеться приймати багато спонтанних рішень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний час проявити свою креативність, яка може принести успіх як в особистому житті, так і у діловій сфері, а також у фінансах. Астрологи також радять скористатися цим моментом для примирення з друзями та родичами. Доброта і чуйність можуть стати реальними зцілюючими силами. Водолій розбагатіє у 2024 році.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Положення нічних світил сприятливе, тому всі починання принесуть задоволення та позитивні результати. Наприкінці дня рекомендується розслабитися, зайнятися улюбленими хобі чи провести час із другою половинкою. Потрібно бути обережним на дорозі.