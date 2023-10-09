Гороскоп на 10 жовтня: допомога іншим принесе радість, а демонстрація сильних сторін – нову роботу

Сприятливий день для розбору справ чи речей

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Важливо дотримуватись послідовності у ваших рішеннях. Будьте обережними, оскільки астрологічні впливи вказують на дисонанс між нічними світилами. У фінансових питаннях пріоритетом буде економія, а у любовних стосунках цінується щирість. Овен — найгірший хранитель секретів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

З настанням нового дня на вас чекає багато удачі у фінансових справах, можливо, навіть прихід натхнення та підйом позитивної енергії. Використовуйте цей імпульс у правильному напрямку та не обмежуйте свого партнера. Багато хто може помітити, що їхні колишні орієнтири змінилися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять цього дня активно обговорити тему співробітництва. Це час, щоб просити допомоги у колег і друзів по роботі, а також готуватися надати їм підтримку в майбутньому. Одинакам варто бути більш відкритими до співпраці, оскільки це може принести більше успіху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Будьте уважними у спілкуванні з друзями, колегами та партнером. Уникайте конфліктів, оскільки в такі дні вони можуть посилитись. Для розслаблення та відпочинку можна собі дозволити трохи шопінгу, але поміркованого. Остерігайтеся надмірної самокритичності.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня нічні світила надихають вас на глибші роздуми про тих, хто вас оточує, та на простягання руки допомоги вашим близьким. Якщо ви шукаєте свою другу половинку, варто приділити особливу увагу своїй зовнішності. Лев — щасливчик жовтня 2024 року.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не бійтеся демонструвати вашу перевагу та сильні сторони світу. Рекламуйте себе, особливо якщо ви шукаєте нову роботу, інвесторів чи спонсорів. Це також буде корисним для тих, хто шукає свою другу половину.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день ідеально підходить для приділяння уваги родині та близьким, а також для зміцнення зв’язку із родичами. Вранці можна зайнятися справами по дому, а надвечір у спокійній обстановці спланувати майбутні завдання та покупки. Розваги та заняття хобі також будуть корисними.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Допомога оточуючим людям буде приносити вам радість, подібно до щасливого білета. Однак не забувайте про власні турботи та проблеми, не впадайте в безрозсудний альтруїзм. Астрологи радять уважно розглянути прохання близьких і не оминати їх.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий момент для розбору справ та речей. Можна переглянути вміст холодильника, освіжити гардероб або переглянути завдання у своєму щоденнику. Буде сприятливіше, якщо вдасться приділити увагу плануванню майбутнього та духовним практикам.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього вівторка сприятливо робити покупки, наприклад, вибирати подарунок для близьких. Важливо приділяти увагу своєму зовнішньому вигляду, щоб викликати позитивне враження та приваблювати удачу. Робочі справи пройдуть досить успішно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день принесе можливість позбутися тягаря, який ви нещодавно несли і не знали, як із цим впоратися. Щасливі обставини у вівторок, 10 жовтня, допоможуть Водоліям звільнитися від набридливих обов’язків та відповідальності. Водолій розбагатіє у 2024 році.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся не ділитися своїми робочими чи бізнес-планами з іншими. Існує ймовірність, що ваші ідеї можуть потрапити до конкурентів та бути використаними проти вас. Хоча співробітництво в робочому середовищі цінується, не варто покладатися на інших для розв'язання ваших проблем.