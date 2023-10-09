Ніколи не будуть разом: які пари за знаком Зодіаку не сумісні в коханні

Знайти кохання буває важко

Звичайно, будь-який знак Зодіаку може закохатися у будь-який інший знак. Але деякі люди можуть стати для інших справжнім кошмаром через несхожість характерів.

Астрологи зазначають, що не всі любовні союзи записані зірками. Якщо ви шукаєте стосунків, вам може допомогти інформація про те, які знаки Зодіаку більш менш сумісні з вашим власним.

Які знаки Зодіаку не підходять один одному в коханні

Козеріг та Стрілець

Стрілець є одним із найнезалежніших знаків Зодіаку і процвітає від непередбачуваності життя. Цьому знаку потрібен партнер, який встигатиме за їхнім ставленням до життя — що б не сталося. А Козерогам потрібен час, щоб реалізувати свої цілі. Вони опираються змінам доти, доки це стане абсолютно необхідним. Ці два знаки настільки несумісні, що було б дивно, якби вони опинилися разом.

Водолій та Телець

Телець стійкий та передбачуваний, особливо якщо це стосується серцевих справ. Для одних це означає романтичну надійність, а для інших — застій. Робити те саме весь час для Водолія стане душним і нудним заняттям. Водолій схильний до трансформації, він завжди прагне вдосконалюватися і розвиватися як у мисленні, так і в діях. Таким чином, обидва ці знаки разом не є найкращим поєднанням.

Риби та Близнюки

Дуже чутливі Риби можуть вважати аналітичний та заснований на фактах підхід Близнюків надто жорстким. Оскільки Близнюки люблять і очікують у відносинах багато спілкування, Рибам може бути важко регулярно повідомляти їм про свої глибокі почуття та таємні думки. З Близнюками їм доведеться докладати додаткових зусиль, щоб заповнити цю прогалину, тому що їхня мрійлива душа любить просто відчувати речі, а не оцінювати їх кількісно.

Астрологи наголошують, що зірки не можуть передбачити все. Тому ви сміливо можете піти їм наперекір, якщо вам справді подобається ця людина і ви справді готові працювати над вашими стосунками.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку любитимуть одне одного все життя. На думку астрологів, певні пари доповнюють одна одну, добре підходять характером і можуть залишатися разом назавжди. Чи увійшли ви з вашим партнером до їх числа?