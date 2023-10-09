Вже цього тижня: названо три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні

Цим щасливчикам поталанить у любовних справах на тижні 9-15 жовтня

Всі люди прагнуть любові і гармонії, у багатьох справи у відносинах йдуть добре, а деякі страждають. Але є три знаки Зодіаку, яким пощастить у любовних справах на тижні з 9 по 15 жовтня.

Так, серед щасливчиків, яким зірки пророкують любов і романтику, виявилися Близнюки, Водолії та Овни, пише lifestyle.24tv.ua. На представників цих знаків Зодіаку чекає багато романтики, закоханості та теплих приємних вечорів з коханими людьми.

Близнюки

Будьте уважні і не уникайте нових знайомств, адже цього тижня у вашому колі спілкування може з’явитися нова цікава людина. Ви швидко налагодите спілкування та знайдете спільні теми, а незабаром можливо зрозумієте, що хочете більшого, ніж просто розмови та спільне проведення часу. Прислухайтеся до свого серця та відпустіть ситуацію.

Водолій

Цей тиждень буде наповнений романтикою та приємними сюрпризами. На вас чекають нові любовні пригоди та емоції, а поряд буде людина, яка вас дійсно любить.

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Овен

Осіннє похолодання не зіпсує ваш настрій та романтичні плани. Цього тижня на вас чекає багато любові та визнання. Приділіть час особистому життю і не бійтеся з головою поринути у любовні справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог назвала три найбільш заздрісні знаки Зодіаку. Ці люди весь час привертають увагу до себе і не терплять, якщо хтось кращий за них.