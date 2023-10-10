Коридор затемнень 2023: Овнів і Терезів буде "штормити" найбільше

До найбільшого впливу будуть схильні знаки Зодіаку, які народжені в цей період

У жовтні 2023 року Землю накриє коридор затемнень — сонячних та місячних. Цей період розпочнеться 14 жовтня і триватиме до кінця місяця. Відчути на собі вплив коридору затемнень можуть усі люди, проте представникам деяких знаків Зодіаку дістанеться більше за інших.

Так, найбільше дістанеться представникам знаків Зодіаку Терези та Овен, оскільки саме ця вісь знаків "включається" до коридору затемнень, розповіла астролог Ольга Якубовська. За її словами, торкнеться затемнення також тих, хто має важливі планети в гороскопі в цих знаках і в знаках Рака та Козерога.

Сильний вплив коридору затемнень відчують на собі Овни та Терези саме в період з 14 по 28 жовтня. На них чекають цікаві події в житті, буде багато цікавого. Штормитиме також Раків та Козерогів.

Що саме очікує на знаки Зодіаку?

Під "цікавими подіями" астролог має на увазі насамперед зміни у відносинах та особистому житті. Так що Овнам, Терезам, Ракам та Козерогам не варто відмовлятися від нових знайомств, адже вони можуть призвести до позитивних наслідків.

Також астролог радить не відмовлятися від давно задуманих планів, адже зараз той період, коли Всесвіт вам допомагатиме в їх здійсненні. Уважно придивляйтеся та прислухайтеся до того, що відбувається навколо вас.

Найчастіше фокусуйтеся на найважливішому, шукайте баланс в емоціях та спілкуванні з іншими людьми. Не рекомендується вступати у конфліктні розбірки, але й не нехтуйте власними інтересами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог назвала три найбільш заздрісні знаки Зодіаку. Ці люди дуже люблять увагу до себе і не терплять, коли хтось кращий за них.