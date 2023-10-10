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Прагнуть до незалежності: названо чотири знаки Зодіаку, яким складно знайти пару

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Деяким знакам Зодика складніше знайти пару та побудувати міцні стосунки
Деяким знакам Зодика складніше знайти пару та побудувати міцні стосунки

Представникам цих знаків Зодіаку складно знайти другу половинку та побудувати стосунки

Часто через ті чи інші причини людям складно знайти взаєморозуміння і побудувати здорові відносини. Буває так, що на долю та пошуки другої половинки впливають зірки. Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яким складно знайти пару.

Так, серед представників зодіакальної осі є чотири знаки — Раки, Леви, Водолії та Риби, які мають труднощі при виборі партнера на життя, пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація. Гороскоп пояснює чому так відбувається.

Рак

Представники цього зодіакального знаку - люди дуже емоційні та чутливі. Однак, дуже часто трапляється так, що потенційний партнер не може оцінити ніжну і романтичну натуру Раків. Часто представники цього знаку закохуються не в тих, тому їм складно будувати стосунки.

Лев

Леви досить ексцентричні особи, які люблять увагу. Вони схильні драматизувати та перебільшувати проблеми, у тому числі й у відносинах, тому їм буває складно зав’язати тривалий союз. Буває так, що Леви закохуються в людину, яка відповідає на їхні почуття поверхово та зневажливо, а їм це не підходить.

Водолій

Представники цього знаку Зодіаку — люди з нестандартним баченням світу, вони постійно прагнуть незалежності та особистісної свободи. Часто це призводить до того, що виникають проблеми у відносинах із другою половинкою. Також за Водоліями помічається тяга до "незвичайних" людей, які не завжди відповідають їхнім очікуванням.

Риби

Риби за своєю натурою люди романтичні та мрійливі. Вони схильні бачити в оточуючих лише хороше. І це часто грає з ними в злий жарт, особливо в сенсі відносин. Риби часто ідеалізують партнера, що зрештою призводить до розставання.

Раніше "Телеграф" розповідав про три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні цього тижня. Дізнайтесь, що чекає Близнюків, Водоліїв та Овнів.

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