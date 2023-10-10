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Гороскоп на 11 жовтня: хтось закінчить важливий проєкт, інші приємно проведуть дозвілля

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня 2023 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня 2023 року. Фото Getty Images

Вдалий день, щоб присвятити його вирішенню робочих завдань, новому хобі чи незапланованій поїздці

Видання "Телеграф" розміщує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня, в якому ви дізнаєтеся, що обіцяють зірки представникам зодіакального кола та які астрологічні підказки допоможуть залучити удачу в цю середу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня ви зможете продуктивно попрацювати й отримати важливий проміжний результат вашої праці. Астрологи закликають орієнтуватися на досвід та відстоювати свою точку зору перед колегами. Зірки обіцяють, що фортуна залишатиметься на вашому боці, тому можете ризикувати. Однак у коридор затемнення Овнам буде непросто.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для спільного дозвілля з друзями та близькими. Шопінг чи прогулянка містом подарують приємні емоції, які так необхідні вам зараз. Не забувайте, що ви не робот, і можете тішити себе навіть у будній день. Насолоджуйтесь відпочинком і на якийсь час забудьте про роботу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вам доведеться закривати фінансові питання, пов’язані із родичами. Варто виявити уважність, щоб мінімізувати ризик помилки. У другій половині дня з’явиться можливість для зустрічі з друзями, не варто відмовлятися, навіть якщо ви відчуваєте сильну втому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня ви отримаєте довгоочікуваний результат роботи. Можливо, вдасться закрити складне завдання чи залучити нового клієнта. Разом із колегами ви доклали чимало зусиль і тепер можете дозволити собі виділити час на відпочинок. Спільне проведення часу виявиться сприятливим для подальшої співпраці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні ви можете зіткнутися із порушенням планів. Завадити можуть як ваші емоції, так і люди. Астрологи радять уникати конфліктів, поводитися обережно і не поспішати. Зберегти спокій допоможе рутина, медитація чи йога. День може здатися вам важким, запасіться терпінням.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День буде динамічним, якщо говорити про професійну діяльність. Астрологи рекомендують прислухатися до інтуїції, коли приймаєте рішення щодо роботи або укладаєте угоду. Спільне дозвілля з коханою людиною у другій половині дня допоможе зберегти баланс сил.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні на перший план вийде ваше особисте життя. Деякі можуть познайомитися з цікавою людиною, яка, не виключено, зіграє доленосну роль надалі. Ті, хто перебувають у стосунках, зможуть проаналізувати їхню динаміку, дійти важливих висновків і навіть ухвалити поворотне рішення. До речі, Терези можуть очікувати змін у сезон сонячного затемнення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ваша увага буде зосереджена на вирішенні домашніх питань. Прибирання або розбирання гардеробу допоможуть організувати не тільки простір, а й думки у вашій голові. За словами астрологів, цього дня вам може знадобитися допомога та підтримка, це ви знайдете у родинному колі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього дня підійде до фіналу важливий етап у роботі. Ви довго працювали, тому заслужили відпочинок. Відмінне рішення – зустрітися з друзями та влаштувати вилазку до природи. Незапланована поїздка в нове місце також піде на користь і допоможе відновити сили.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Готуйтесь до активного дня. На роботі кипітимуть справи. Зірки обіцяють вам отримання нового обов’язку, тому потрібно запастись терпінням та продемонструвати знання й навички з максимальною віддачею. Астрологи радять цінувати команду, а не йти до успіху самотужки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На вас чекає радісний і багатий на позитив день. Несподівано вдасться відпочити та зустрітися з близькою людиною. Спільне дозвілля подарує море позитивних вражень і дозволить зарядитися енергією, адже попереду ще трудові будні. Не відмовляйте собі в насолодах як душевних, так і тілесних. Крім того, астрологи прогнозують Водолію удачу в коханні цього тижня.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У середу ви зможете завершити проєкт, над яким працювали останнім часом. Отриманий результат задовольнить вас і буде гідно оцінений, не виключено, що ваша робота принесе збільшення прибутків. Сьогодні можете сміливо себе хвалити та заохотити приємною дрібницею.

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