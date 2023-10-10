Тікайте від них подалі: які знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному

Гороскоп для трьох пар Зодіаку, які важко уживаються

Якщо ви знаходитеся в пошуку стосунків, то погляд на дату народження вашого потенційного партнера може врятувати вас від душевного болю у майбутньому. Адже й справді іноді створюється враження, що деякі знаки Зодіаку не підходять один одному — любовний гороскоп для Козерога, Водолія та Риб, який ми публікували нещодавно, говорить саме це.

Сьогодні ж розглянемо ще три пари знаків Зодіаку, яким може бути складно разом. Як зазначають астрологи, можливо, ви вирішите не витрачати час на когось, хто з вами не сумісний.

Овен та Рак

Овен – знак швидкого темпераменту, який радіє життю та процвітає у моменти хвилювання. Але це не стосується Раків, які є сентиментальними та вимагають більше часу, щоб зміцнити довіру. Романтика для Раків — витвір мистецтва, а Бог — у деталях. Це схоже на повільне кохання, яке з часом стає все сильнішим. На жаль, часто на той момент, коли Раки бувають готові до зв’язку, Овни вже дійшли висновку, що вони їм не цікаві, і йдуть далі.

Лев та Скорпіон

Левам потрібні супутники, які постійно готові віддавати та приймати кохання та відданість. На жаль, Скорпіони не є найкращими кандидатами на цю посаду, оскільки їхні емоції можуть бути надзвичайно бурхливими. Ці двоє є найсильнішою парою у своїх найкращих проявах. Але якщо Скорпіон поводиться як ревнивий маніпулятор і показує свою недовірливу сторону — зазвичай, це порушує гармонію в союзі з Левом.

Діва та Терези

Гострий розум Діви є одним із найпроникливіших у Зодіаку, і це випливає з їхньої непохитної правдивості. Вони не потребують "присипки цукровою пудрою" і зустрічають неприємності в житті чесно і з почуттям гумору. Однак Терези зазвичай віддають перевагу цій "солодкості". Вони романтики та оптимісти, які вважають, що практично всього можна досягти. Це може здаватися Дівам досить наївним. А Терези, своєю чергою, можуть сприймати Дів як величезних старих буркунів.

Як зазначають астрологи, характер людини за знаком Зодіаку не визначено на всі 100 відсотків. Поєднання якостей у вашому обранці обумовлене ще безліччю факторів, і ви можете працювати над вашими стосунками разом.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку не можна довіряти секретів. Вони зовсім не вміють зберігати ні своїх, ні чужих таємниць — хто серед ваших знайомих підходить під цей опис?