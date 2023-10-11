Коридор затемнень у жовтні перетворить життя на казку лише одному знаку Зодіаку

Щасливчиком цього періоду буде представник стихії Землі

Жовтневий коридор затемнень, який починається з сонячного затемнення 14 жовтня, є магічним періодом, який здатний змінити життя багатьох представників зодіакального кола. Однак найбільше удача обдарує подарунками одного знака Зодіаку.

Астрологи розповіли, що цей щасливчик — Телець. Як пише apostrophe, саме люди, народжені під цим сузір’ям, повинні неодмінно скористатися цим часом.

Телець

У них з’являться нові можливості для досягнення своєї мети. Всесвіт сприятиме вашим давнім мріям, і на вашому шляху з’являться люди, які готові допомогти.

Успіх також супроводжуватиме вас в особистому житті. Якщо ви довго не могли визначитися, куди рухатися з вашим партнером, то вже в жовтні ви зможете знайти точки дотику. Якщо ж ви були не у стосунках останнім часом, то, можливо, зустрінете свою долю.

Загалом рекомендується слідувати своєму серцю та довіряти інтуїції. Іноді холодний розрахунок не завжди здатний зробити нас щасливими і іноді варто піддатися емоціям.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку знайдуть своє щастя до кінця року. У "білому списку" два індивідууми.