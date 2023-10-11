Відкладіть переїзди та важливі угоди: трьом знакам Зодіаку коридор затемнень у жовтні подарує нові можливості

Коридор затемнень у жовтні цього року пройде непоміченим для одних знаків Зодіаку та принесе зміни іншим

Осінній коридор затемнень 2023 року проходитиме у період з 14 по 28 жовтня. Це період між сонячним затемненням та місячним. Астрологи попереджають, що цей період може стати непростим для деяких знаків Зодіаку, тоді як інших він пройде непоміченим або подарує нові можливості.

Щоб цей період пройшов максимально спокійно, варто звернути увагу на деякі поради та попередження фахівців, пише sakh.online.

Що не можна робити знакам Зодіаку в коридор затемнень

У період з 14 по 28 жовтня представникам зодіакальних знаків Лева, Скорпіона та Риби не радять змінювати роботу та займатися плануванням переїздів. А Ракам, Водоліям та Стрільцям не рекомендується укладати фінансові угоди, оскільки є великий ризик прогоріти. Але водночас, цим знакам зірки приготували нові можливості у розвитку власної справи чи любовних відносинах. Зосередьтеся на собі, своїх думках і бажаннях, візуалізуйте подумки свої мрії, і вони неодмінно реалізуються.

Астрологи рекомендують усім знакам Зодіаку в цей коридор затемнень приділити час найважливішому, що є у вас у житті. Направте свою енергію у правильне русло, і справи підуть угору.

Поради астрологів всім знаків Зодіаку

У період коридору затемнень не варто перевантажувати себе роботою та справами. Приділіть час відпочинку, турботі про себе та своє здоров’я.

Збільшуйте фізичне навантаження, гуляйте більше на свіжому повітрі, добре висипайтеся.

Дуже важливо налаштувати себе на позитивну хвилю, думати про хороше, щоб не відбувалося довкола вас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в період коридору затемнень Овнов і Терезів "штормитиме" найбільше. Відчути на собі вплив коридору затемнень можуть усі люди, проте представникам деяких знаків Зодіаку дістанеться більше за інших.