Життя цих знаків Зодіаку круто поверне в молодик 14 жовтня

Жовтневий молодик особливо вплине на чотирьох зодіакальних представників

У п’ятницю, 14 жовтня, відбудеться сонячне затемнення, а о 19:54 за київським часом Місяць розпочне нову фазу. Молодик вважається особливим періодом в астрології і обіцяє зміни в житті деяких представників зодіакального кола.

За словами астрологів, найбільше молодик 14 жовтня вплине на чотири знаки Зодіаку – Овна, Рака, Терезів та Козерога. Про це пише Bustle.

Овен

Молодий місяць буде непростим періодом у вашому житті. Ви усвідомлюєте свою невпевненість і проблему в особистому житті. Важливі висновки стосуватимуться дружніх стосунків. Новий Місяць закликає вас усвідомити шлях, яким вам потрібно рухатися вперед. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Рак

У молодик вам захочеться побути на самоті, щоб розібратися в емоціях. Зірки обіцяють період глибокого споглядання та душевних розмов. Щоб ваше життя покращувалося, спочатку потрібно зайнятися самоаналізом. Секрет майбутнього успіху – баланс між роботою й особистим життям. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Терези

Приготуйтеся до нового розділу у вашому житті. Ваша самооцінка може постраждати, проте астрологи радять не приймати відгуки чи критику інших людей надто близько до серця, а натомість спробувати собі підняти настрій. Попереду будуть вибоїни та доленосні обставини, проте труднощі призведуть до зростання вашої особистості. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Ви завжди ставили кар’єру на перше місце, але тепер настав час зробити крок назад. Молодий місяць покаже наслідки неправильного розподілу сил між роботою та особистим життям. Астрологи радять прислухатися до серця, подбати про себе і знайти домашній комфорт. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли починається коридор затемнень цієї осені. Особливо "штормить" двійку зодіакальних представників.