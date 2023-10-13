У цих трьох знаків Зодіаку в жовтні розпочнеться смуга удачі

Скорпіони цього місяця будуть у виграші

Жовтень продовжується, і деяким знакам Зодіаку він принесе щасливі зміни в житті. Нещодавно ми розповідали, яким трьом знакам Зодіаку чекати на нові можливості вже наприкінці тижня, а в цьому матеріалі пропонуємо розглянути, хто отримає шанс на зміни на краще цього місяця.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

На Близнюків чекає доленосне рішення. Зірки пропонують можливість змінити своє життя і при цьому залишити позаду весь негатив. Тому не варто боятися розставання з людьми, які приносять вам тільки біль і розчарування — ви можете згорнути будь-які гори, чи то особиста сфера, чи то неприємності на роботі. Цього місяця ваше життя перевернеться на краще, сміливо йдіть вперед і не озирайтесь. Гороскоп для Близнюків на сьогодні дивіться на сайті.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Водоліям варто готуватися до бурхливих подій у їхньому житті. Можливо, такий швидкий темп життя вас навіть трохи втомить, але події будуть приємними. Зміни, які чекають на вас у жовтні, підуть тільки на користь. Не пропустіть шанс використати нові можливості, дійте без сумнівів і спробуйте те, на що давно не наважувалися – зірки обіцяють успіх. Дізнайтесь на сайті гороскоп на сьогодні для Водолія.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Жовтень обіцяє Скорпіонам рішучі дії. Використовуйте свою пристрасть і наполегливість у потрібних цілях і ви обов’язково їх досягнете. Цей місяць обіцяє сприятливі умови для інвестицій у майбутнє — правильний вибір принесе добробут та процвітання. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дивіться на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, на кого чекає успіх уже до кінця цього тижня. Коридор затемнень у жовтні перетворить життя лише одного знака Зодіаку на казку.