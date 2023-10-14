Починається біла смуга: яким знакам Зодіаку пощастить у молодик 14 жовтня

Життя чотирьох зодіакальних представників зміниться на позитивний бік

У суботу 14 жовтня 2023 року Місяць починає чергову фазу. За київським часом молодик відбудеться о 20:55. В астрології вважається, що ця подія змінює життя представників зодіакального кола.

За словами астрологів, молодик позитивно позначиться на чотирьох знаках Зодіаку — Близнюках, Леві, Стрільці та Водолії. Про це повідомляє Bustle.

Близнюки

У сезон молодика та затемнення 14 жовтня ви станете більш натхненним, розкриєте свої творчі таланти й займетесь новим хобі чи цікавим проєктом. Зірки обіцяють вам успіх у особистому житті. Романтична іскра може перерости у серйозні стосунки вже невдовзі. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Лев

Цей молодик обіцяє вам багато важливих розмов. Настає чудовий час, щоб озвучити свої потреби перед людьми. Ваш знак має шанс почати новий розділ у житті. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Стрілець

У жовтневий молодик вашу сміливість і сильну волю гідно оцінять. Відносини, зокрема дружні, можуть дійти логічного завершення. Однак незабаром розташування небесних тіл сприятливо складеться для вашого особистого життя. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Водолій

Молодий місяць 14 жовтня дозволить вам побачити важливі ситуації з більшою ясністю. За словами астрологів, вам відкриється шлях до глибших стосунків. Можливо, доведеться відмовитися від гордості, зате ви отримаєте порозуміння і глибокий емоційний зв’язок. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, доки триватиме коридор затемнень цієї осені. Астрологи обіцяють зміни кільком знакам Зодіаку.