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Їхні риси характеру всі псують: три знаки Зодіаку, з якими люди не хочуть зустрічатися

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Побачення може виявитися невдалим
Побачення може виявитися невдалим. Фото Freepik

На думку астрологів, вони мають кілька рис, які не подобаються людям

Коли справа доходить до побачень, існує багато різних причин, з яких ми говоримо "так" чи "ні" потенційному партнеру. Можливо, з досвіду минулих відносин ви не підете на побачення з людиною, яка має певне ім’я. Або ви не підете на друге побачення з тим, хто має певну роботу. Водночас багато людей шукають натяки на сумісність чи несумісність у коханні в астрології.

Як зазначається на порталі bestlifeonline, є кілька знаків гороскопа, з якими люди відмовляються зустрічатися найчастіше. Астрологи пояснюють їхні слабкі сторони.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астролог програми Futurio Аліса Альта каже, що це може бути тому, що цей знак асоціюється з недбалістю, поверховістю, оманливістю та нездатністю виявляти тривалі почуття. "Це образ людини, незрілої в сімейному житті та схильної до невірності", — каже вона.

Однак те, що чийсь знак Близнюки, не означає, що ви повинні зневажати їх. Альта пояснює, що Венера, планета, яка керує поведінкою Близнюків у сфері романтики, може бути в іншому знаку. "Наприклад, у людини може бути Сонце в Близнюках, а Венера — у Тельці або Раку. Це означає, що вони все ще комунікабельні, розумні, легкі, відкриті, але водночас орієнтовані на сім’ю, люблячі та дбайливі", — говорить вона.

Рак (22 червня — 22 липня)

У відносинах Раки часто є емоційно нестабільними. Однак астролог наголошує, що цей знак не слід одразу ігнорувати.

"Знак Раку пов’язаний із сім’єю, тому вони можуть бути дуже лагідними, відданими та дбайливими", — каже астролог. Крім того, якщо ви орієнтовані на кар’єру і хочете, щоб ваш чоловік відповідав за сімейну атмосферу, навряд чи знайдеться кращий вибір, ніж Рак.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіон має погану репутацію через схильність деяких його представників до сарказму, злості та прискіпливості до партнерів. Скорпіон також може мати досить інтенсивну енергію, і не завжди позитивну. "Цей знак тісно пов’язаний з енергією трансформації, життя і смерті та змін. Тому типовий Скорпіон схильний драматизувати речі, бачить все у похмурих тонах і його приваблюють критичні ситуації", — каже астролог.

У той самий час Скорпіони з високим рівнем самосвідомості бачать сім’ю як найважливішу річ у житті. Вони готові постійно розвивати свої найкращі якості, щоб зробити своїх близьких щасливими, а духовний Скорпіон може бути дуже ніжним, таким, що підтримує, любить і відданий.

На думку астролога, не варто одразу скидати з рахунків будь-кого за їхній зодіакальний знак. Дата народження людини зовсім не означає, що ви ніколи не повинні з нею зустрічатися.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку найнервовіші. Цю п’ятірку краще не злити!

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#Близнюки (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Скорпіон (знак зодіаку)