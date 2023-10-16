Гороскоп на 17 жовтня: у цей день труднощі стануть провісниками чогось дуже хорошого

Це прекрасний день для спілкування з близькими, друзями, другою половинкою

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Багато хто переміщатиметься за певним маршрутом, у межах міста. Це може бути пов’язане з навчанням, роботою чи справами, пов’язаними із близькими родичами. Астрологічні прогнози радять підготуватися до цього дня з гарним настроєм та чудовою музикою. Зірки обіцяють Овну білу смугу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Найкращим вибором буде помірний ритм життя та організоване виконання поточних завдань. Астрологи рекомендують зробити паузу і не намагатись кидатися вперед, щоб уникнути зайвої втоми. Розслаблюючі ванни допоможуть зняти напругу, а відвари із трав піднімуть тонус.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Через дисгармонію між нічними світилами ваш настрій може коливатись. Однак його можна покращити, приділяючи увагу фізичній активності та внутрішньому самопочуттю. Спробуйте уникати спільної роботи та більше часу приділіть своїм особистим справам.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий час для навчання та засвоєння нових знань. Також корисними будуть фізичні вправи та робочі відрядження. Якщо виникнуть які-небудь труднощі, не сумуйте, оскільки вони можуть стати провісниками чогось дуже позитивного.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день ідеальний для спілкування із близькими, друзями та вашою другою половинкою. Утримайтеся від ризикованих фінансових кроків та краще не витрачайте гроші. Будьте спокійні у відповідь на критику. У другій половині дня корисно прогулятись на свіжому повітрі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Для Дів нічні світила підготували кілька труднощів, але не варто панікувати. З правильним настроєм та вірою у краще цей гороскоп можна направити на свою користь. Простота та оптимізм — найкращий шлях у такі дні, як цей вівторок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сумніви, які могли уповільнити ваш прогрес, поступово розвіяться, і ситуація стане більш ясною. Ви й довкола вас помітите зміни. Це сприятливий день для роботи в колективі, прояву творчості, спілкування, встановлення нових зв’язків, навіть в онлайн форматі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила додадуть вам більше харизми та чарівності, що зробить вас привабливішими. Ви матимете більше шансів залишити гарне враження на протилежну стать. А у фінансовій сфері та на роботі удача посміхнеться тим, хто вирішить діяти швидко та завзято. Астрологи обіцяють Скорпіонові удачу і кохання вже незабаром.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього вівторка у вас є можливість досягти успіху у різноманітних змаганнях та конкурсах. Навіть якщо вам не вдасться виграти, рух уперед буде найважливішою нагородою, яка відновить вашу впевненість та мотивацію для нових досягнень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила приготували вам приємні сюрпризи. На вас чекають несподівані зміни та можливості, які обіцяють багато. Не забувайте про завдання, які вимагають негайного завершення. Відкладення їх виконання може призвести до невдач та проблем.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся вибирати одяг у кольорах, що відповідають кольору ваших очей. Це допоможе покращити вашу енергетику, посилити інтуїцію та розкрити творчий потенціал. Вівторок, 17 жовтня, є сприятливим днем для всіх, хто дотримується норм моралі. Водолій розбагатіє у 2024 році.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Настає час змін. Нічні світила цього вівторка готові допомогти вам змінити ваше життя. Щоб максимально успішно реалізувати свої плани, астрологи радять не поспішати та приймати обдумані рішення. Вечір хороший для спілкування з близькими людьми.