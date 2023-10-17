Астрологічні хамелеони: названо найбільш двоєдушні знаки Зодіаку

Не розраховуйте на повну відвертість, коли маєте справу із цими зодіакальними представниками

Деякі знаки Зодіаку вважаються справжніми правдолюбами, інші ж представники зодіакального кола скоріше відносяться до лицемірів. Таких людей часто називають хамелеонами.

За словами астрологів, є п’ять найбільш двоєдушних знаків Зодіаку – Близнюки, Терези, Рак, Скорпіон і Козеріг. Про це пише City Magazine.

Близнюки

Двоособистість цього знака зазвичай пов’язана з їхньою природною гнучкістю та пристосовністю, а не зі злими помислами. Комунікабельні Близнюки вміють адаптуватися, іноді людям здається, що вони змінюються, наче хамелеон. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Терези

Любителі гармонії можуть змінювати своє ставлення, щоб уникнути конфліктів та зберігати баланс. Така поведінка може бути сприйнята як двоєдушність, але Терези приймають свої рішення з кращих спонукань. Цей знак іноді так хоче догодити, що починає підкорятися. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Рак

Рак часто приховує свої справжні почуття, щоб захистити себе від образ. Надзвичайно емоційні та чутливі, однак уразливі сторони не показують. У результаті люди можуть вважати цей знак двоособовим. Гороскоп для Рака на сьогодні – на сайті.

Скорпіон

Прихований знак Зодіаку, який зазвичай ховає справжні емоції та почуття. Така стриманість може створити відчуття двоїстості. Проте частіше Скорпіон щось приховує з метою власного захисту. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні – на сайті.

Козеріг

Найважливіше для цього знака досягти мети. Заради цього Козеріг готовий коригувати свою поведінку. Цей знак може проявляти себе, як двоєдушна людина, проте дивовижна гнучкість – частина їхнього мислення та амбіцій. Гороскоп для Козерога на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку – найбезкорисливіші. Ці люди здатні віддати все, не чекаючи нічого натомість.