Обирають незалежність, а не сім’ю: названо вічних холостяків за знаком Зодіаку

З чоловіками зі знаками Близнюків, Стрільця та Водолія навряд чи вдасться побудувати тривалі стосунки

За словами астрологів, із деякими знаками Зодіаку складно будувати відносини. Іншим представникам зодіакального кола і зовсім не потрібна сім’я, тому що найвище вони цінують свою свободу і незалежність.

Астрологи вважають, що Близнюки, Стрілець та Водолій – це чоловіки, які вічно завжди залишаються холостяками. Про це пише City Magazine.

Близнюки

Незалежний та волелюбний знак Зодіаку. Близнюкам подобається досліджувати світ і знайомитися з новими людьми. Шлюб часто сприймають як обмеження свободи та втрату індивідуальності. Люблять флірт, спілкування й різноманітність, яку отримують з новими любовними пригодами. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Стрілець

Вогняний знак любить пригоди, а шлюб вважає надто традиційним та рутинним. Стрільцеві важко уявити себе у довгостроковому та стабільному союзі, подібну природу відносин вони можуть сприйняти як обмеження їхньої свободи. Гороскоп для Стрільця на сьогодні – на сайті.

Водолій

Яскрава та індивідуальна особистість Водолія цінує свою незалежність. Цей знак не хоче потрапляти в пастку, якою він вважає шлюб. Відданий своїм цілям і баченням. Хоче йти власним шляхом, а не пристосовуватися до потреб довгострокових відносин. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку астрологи обіцяють зміни в особистому житті. До кінця 2023 року ці люди можуть побратися.