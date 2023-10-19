Гороскоп на 20 жовтня: удача відвернеться від самовпевнених, але піде за людьми не ризиковими

Цієї п’ятниці буде простіше знайти компроміс з іншими людьми

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять вам астрологи цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Буде безліч завдань і тому астрологи рекомендують обміркувати, що варто зробити негайно, а що можна відкласти на майбутнє. Тішить те, що прийняття рішень та зміна планів не викликатиме особливих труднощів, що допоможе заощадити час і зберегти гарний настрій. У Овна кар’єра вийде на новий рівень уже незабаром.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вплив нічних світил нестабільний. Багато хто спонукатиме до сміливих та імпульсивних дій. Проте найкращих результатів буде досягнуто завдяки самовладанню та уникненню прямих конфліктів. Агресію, що накопичилася, можна направити в справи по дому або в творчість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Можливий дуже швидкий та динамічний розвиток подій. Постарайтеся звести контакт із людьми, схильними до стереотипного мислення, до мінімуму. Не витрачайте час на переконання оточуючих у своїй правоті, це може бути порожньою витівкою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи обіцяють цієї п’ятниці гармонійний і багато в чому успішний день. Якщо у вас багато бажань і планів, використовуйте можливості, що з’явилися: нічні світила подарують багато енергії, яку варто направити на реалізацію серйозних цілей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся лягти спати раніше. Не намагайтеся зробити одразу все, що можливо. Поспіх і багатозадачність не приведуть до успіху. Астрологи рекомендують бути обережнішими у фінансових питаннях, оскільки існує ризик потрапити в обман.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Надається чудова можливість для продуктивної роботи та успішного бізнесу. Важливо не дозволити собі лінуватися, але й уникати надмірної переробки. Втома може зробити вас більш апатичним до вечора, що може вплинути на ваш настрій та удачу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Під впливом нічних світил вас може охопити імпульсивність. Це означає, що в якийсь момент ви можете вимовити слова або вчинити дії, про які в майбутньому пошкодуєте. Якщо хочете уникнути проблем у стосунках, намагайтеся стримувати егоїзм.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологічні впливи акцентують на ваших особистих та професійних стосунках. Якщо у вас були давні конфлікти, цієї п’ятниці буде можливість знайти компроміс або розірвати непотрібні зв’язки. Другу половину дня можна присвятити зустрічі зі старими друзями.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Прийдеться зіткнутися з особливими викликами. Важливо не проявляти слабкість перед своїми супротивниками. Заняття домашніми справами, включаючи прибирання та ремонт, будуть корисними. Зустрічі з близькими пройдуть успішно, але варто уникати неприємних тем, щоб не викликати конфлікти. До речі, Стрільцю пощастить у листопаді 2023 року.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Необхідно приймати критику з боку оточуючих об’єктивніше, оскільки в ній можна знайти корисні зауваження. Цей день може бути складним для тих, хто зайве впевнений у собі, тому важливо пам’ятати, що поспіх та необережність можуть завдати шкоди.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вплив нічних світил може надати вам додаткової імпульсивності, що може негативно позначитися на ваших взаєминах з іншими людьми. Астрологи рекомендують не проявляти агресію до своїх близьких і не реагувати надто гостро на критику з боку керівництва та колег.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відкривається чудова можливість для прояву кохання та романтики. Ключем до успіху стане вміння досягати компромісів. Астрологи радять подавати оточуючим тільки світлий і добрий бік вашої душі, інакше ризикуєте зіткнутися з агресією та негативними емоціями. Рибам астрологи прогнозують зміни в особистому житті.