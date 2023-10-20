Місяць буде не з простих: трьом знакам Зодіаку зірки обіцяють труднощі у листопаді

Близнюки, Діва та Водолій наприкінці осені можуть зіткнутися з неприємностями

У листопаді 2023 року деяким знакам Зодіаку дуже пощастить, іншим представникам зодіакального кола розраховувати на прихильність зірок не варто. Не виключені труднощі та проблеми, у тому числі фінансового характеру.

За словами астролога, найскладніший гороскоп у листопаді очікується для трьох знаків Зодіаку – Близнюків, Дів і Водоліїв. Про це пише Knowinsiders.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Листопадове місячне затемнення принесе потрясіння. Можливі зміни як у професійних справах, так і в особистому житті. Фінансові труднощі, на жаль, також можливі. Однак не хвилюйтеся: згодом прибуток повернеться на колишній рівень. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

У листопаді вам доведеться вийти за межі своєї зони комфорту та розширити фінансові горизонти, грошей не завжди вистачатиме. У листопаді ви замислитеся над своїми переконаннями, зрозумівши, що багато хто з них не відповідає дійсності. Гороскоп для Дів на сьогодні – на сайті.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Період затемнень буде непростим для знака Зодіаку. Зірки віщують конфлікти у сімейному житті. Можливі зміни на роботі. У матеріальних справах, за словами астрологів, можуть виникнути труднощі, тож будьте готові до цього. Гороскоп для Водолія на сьогодні – на сайті.

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