Відразу в трьох знаків Зодіаку на тижні почнеться біла смуга у житті

Представники цих знаків будуть такими ж щасливими та розслабленими, як цей котик

Кінець жовтня 2023 року загалом буде досить важким, проте одразу трьом знакам Зодіаку він принесе море радості та щастя.

Цими знаками є Рак, Водолій та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 23 по 29 жовтня включно.

Ракам випав Туз жезлів

Цей туз передбачає зародження чогось нового і позитивного у Вашому житті, це може бути як зародження почуттів, так і зародження ідеї, мети, нової справи. Також найближчими днями Вас може супроводжувати успіх і можливо навіть з’являться якісь гроші.

Водоліям випав Король кубків

Це надзвичайно файна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого

Рибам випала перевернута Десятка мечів

Зазвичай це карта повного провалу, однак у перевернутому вигляді вона обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. Незабаром труднощі відступлять, з’являться гроші й успіх — не прогавте їх.

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