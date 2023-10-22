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Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Ракам краще відкласти справи, а на Риб чекають нові можливості

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 23 по 29 жовтня 2023 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 23 по 29 жовтня 2023 року. Фото Freepik

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Кінець жовтня у 2023 році принесе чимало різних неприємностей, імпульсивних витрат, поганого настрою і проблем на роботі, проте деякі все ж таки зможуть просунутися на шляху до матеріального благополуччя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки це вийде, покаже час.

Телець — перевернута Смерть

У цьому положенні карта вказує на те, що є якісь перешкоди на шляху до успіху у фінансовому плані. Постарайтеся переосмислити витрати та доходи.

Близнюки — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Рак — Двійка мечів

Незабаром у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, можливі підводні камені.

Лев — Повішений

Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність поратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, чи є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Діва — перевернутий Король мечів

На наступному тижні Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Терези — Трійка жезлів

Ця карта називається Владикою затвердженої сили, і вона обіцяє стабільність та процвітання. Скоро Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.

Скорпіон – порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Стрілець — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Козоріг — Дурень

Які гроші можуть мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Водолій — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Риби — Зірка

Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.

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