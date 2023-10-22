Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Ракам краще відкласти справи, а на Риб чекають нові можливості

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Кінець жовтня у 2023 році принесе чимало різних неприємностей, імпульсивних витрат, поганого настрою і проблем на роботі, проте деякі все ж таки зможуть просунутися на шляху до матеріального благополуччя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки це вийде, покаже час.

Телець — перевернута Смерть

У цьому положенні карта вказує на те, що є якісь перешкоди на шляху до успіху у фінансовому плані. Постарайтеся переосмислити витрати та доходи.

Близнюки — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Рак — Двійка мечів

Незабаром у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, можливі підводні камені.

Лев — Повішений

Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність поратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, чи є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Діва — перевернутий Король мечів

На наступному тижні Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Терези — Трійка жезлів

Ця карта називається Владикою затвердженої сили, і вона обіцяє стабільність та процвітання. Скоро Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.

Скорпіон – порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Стрілець — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Козоріг — Дурень

Які гроші можуть мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Водолій — перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.

Риби — Зірка

Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.

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