Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Ракам краще відкласти справи, а на Риб чекають нові можливості
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Кінець жовтня у 2023 році принесе чимало різних неприємностей, імпульсивних витрат, поганого настрою і проблем на роботі, проте деякі все ж таки зможуть просунутися на шляху до матеріального благополуччя.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:
Овен — перевернута Четвірка кубків
Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися другий подих, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки це вийде, покаже час.
Телець — перевернута Смерть
У цьому положенні карта вказує на те, що є якісь перешкоди на шляху до успіху у фінансовому плані. Постарайтеся переосмислити витрати та доходи.
Близнюки — перевернутий Світ
У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.
Рак — Двійка мечів
Незабаром у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, можливі підводні камені.
Лев — Повішений
Вас незабаром може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність поратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, чи є ризик стати жертвою фінансової махінації.
Діва — перевернутий Король мечів
На наступному тижні Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.
Терези — Трійка жезлів
Ця карта називається Владикою затвердженої сили, і вона обіцяє стабільність та процвітання. Скоро Ваші фінансові справи можуть покращитися, також цей час буде сприятливим для вирішення матеріальних питань, зокрема щодо будівництва та купівлі нерухомості.
Скорпіон – порожня карта
У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.
Стрілець — перевернута Помірність
У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.
Козоріг — Дурень
Які гроші можуть мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.
Водолій — перевернута Королева кубків
У цьому положенні карта каже, що найближчим часом Ви будете вибиті з колії та емоційно нестабільні. У фінансовому плані у Вас навряд щось зміниться на краще, але Вас це не особливо турбуватиме.
Риби — Зірка
Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.
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