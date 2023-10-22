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Гороскоп на 23 жовтня: удача посміхнеться в коханні товариським, а в роботі успіх очікує на сміливих

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня 2023 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня 2023 року. Фото Getty Images

Настав час показати світові свій оптимізм та доброту

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся впоратися з агресією та нервозністю. Нічні світила можуть спонукати вас до негативних емоцій, але якщо ви оточитеся приємними людьми і приділите час своїм улюбленим хобі увечері, вони не зможуть вас придушити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила заохочують вас до розвитку самостійності. Залежність від оточуючих може заважати у пошуку щастя. У сфері кохання удача усміхається тим, хто відкритий і товариський. У роботі успіх чекає на тих, хто відповідальний і цілеспрямований.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не рекомендується витрачати гроші на речі, цінність яких є сумнівною. Увечері ви можете пошкодувати про свої рішення. З астрологічної точки зору важливо бути чуйним у спілкуванні з близькими, оскільки вас можуть попросити про допомогу. Близнюкам обіцяють труднощі у листопаді.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо у вас виникли фінансові труднощі, у цей день з’явиться можливість придумати ефективне рішення, яке покращить ваше фінансове становище. Гороскоп віщує приємні зміни завдяки перспективному плану. Раки можуть одружитися 2024 року.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього понеділка Левам може представитись можливість пізнати щось нове і незвичне під впливом нічних світил. Навіть якщо це виявиться викликом, не засмучуйтесь, тому що це чудова можливість вчитися та рости. Вечір підходить для кохання, флірту, романтики.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завдяки положенню нічних світил, фінансова сфера віщує вам успіхи. В амурній сфері також намічаються радісні моменти, і Діви стануть привабливішими для протилежної статі. Рекомендується приділити вечір домашнім справам.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день підходить для тих, хто готовий змінити свій спосіб життя, попрощатися зі шкідливими звичками або завершити взаємодію з токсичними людьми. Можливі також успішні кроки кар’єрними сходами та розв'язання внутрішніх проблем.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день існує ризик опинитися на задвірках навіть в областях, де ви вважаєте себе експертом. Важливо залишатися відкритими до різних точок зору і не вважати свою позицію єдино правильною. Вечір підходить для духовних пошуків та практики медитації.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У сфері роботи та бізнесу можуть виникнути деякі складнощі, але в любовних стосунках на вас чекає удача. Краще не витрачати час на суперечки, а зосередитись на чомусь корисному. Відкритість та довіра у стосунках з партнером допоможуть досягти взаєморозуміння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У діловій та фінансовій сфері ви можете зіткнутися із сильним опором з боку недоброзичливців, але у коханні можна знайти втіху. Якщо немає другої половинки, то флірт може бути приємною розвагою. Також ви можете насолодитися самотою з хорошою книгою. Козеріг — найщедріший знак Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей день, можливо, ви зустрінете свою другу половинку чи просто цікаву людину. Ті, хто вже знаходиться у стосунках, зможуть вирішити розбіжності та досягти довгоочікуваного компромісу. Загалом, відкриваються нові можливості, але будьте пильні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Настав час проявити свою життєрадісність, оптимізм та доброту перед світом. Цей настрій буде корисним у будь-яких нових починаннях. Астрологи радять ретельно опрацьовувати плани та уникати їх раптових змін. У сфері кохання можуть виникнути незначні неприємності.

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