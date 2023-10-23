Життя двох знаків Зодіаку перевернеться з ніг на голову до кінця місяця

На щастя, ці зміни будуть на радість

Останній тиждень жовтня 2023 року ознаменується серйозними змінами в житті одразу двох знаків Зодіаку, можливо, саме зараз закінчиться важкий період у їхніх життях.

Йдеться про такі знаки як Близнюки та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 23 по 29 жовтня включно.

Близнюкам випадає перевернута Вежа

Для Вас настав час реальних змін. У прямому положенні карта попереджає про серйозні, несподівані і можливо навіть болючі зміни, однак у нашому випадку карта випала перевернутою, що говорить про те, що зміни давно назріли, Ви готові до них і зможете прийняти їх.

Рибам випала перегорнута Десятка мечів

Зазвичай це карта остаточних втрат і самого "дна" у житті, але в перевернутому положенні вона каже, що Ви з цього "дна" нарешті зможете почати вибиратися. Найгірше вже позаду, незабаром може з’явитися світло в кінці тунелю, проблеми відступлять, а успіх знову повернеться до Вас обличчям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в питанні грошей на цьому тижні.