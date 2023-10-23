Не варто їм довіряти: названо головних лицемірів за знаком Зодіаку

Цим зодіакальним представникам просто так вірити не можна

Астрологи називають деякі знаки Зодіаку астрологічними хамелеонами. П’ять із 12 зодіакальних представників взагалі вважаються головними лицемірами.

За словами астрологів, найбільш лицемірні знаки Зодіаку — Овен, Лев, Близнюки, Риби та Терези. Про це передає Knowinsiders.

Терези

Одержимі балансом, тому готові робити і говорити будь-що, щоб зберегти мир і щастя з усіма, особливо на робочому місці. Терези не висловлюватимуть власну думку, зате легко зобразять зацікавленість. Гороскоп для Терезів на сьогодні – на сайті.

Риби

Дуже швидко адаптуються, легко розуміють емоції іншої людини та висловлюють співчуття. Рибам подобається приносити людям задоволення. Часто тримаються подалі від конфліктів. З легкістю додають вигадані деталі до правдивої історії. Гороскоп для Риб на сьогодні – на сайті.

Близнюки

Цей знак має репутацію двоособистої людини і пліткаря. За допомогою ложі можуть адаптуватись до ситуації. Розбовтують чужі секрети, щоби завести зв’язки. Іноді можуть перебільшувати лише тому, що хочуть зробити історію цікавішою. Гороскоп для Близнюків на сьогодні – на сайті.

Лев

Любить увагу. Вміє вдавати, аби домогтися захоплення і власної вигоди. Нелегко визнають свою провину. Астрологи не радять довіряти цьому знаку. Гороскоп для Лева на сьогодні – на сайті.

Овен

Цей знак може брехати, щоб приховати свої слабкості та показати себе. Запальний та егоїстичний характер часто призводить до сумнівної поведінки. Астрологи нерідко називають цей знак фальшивим. Гороскоп для Овна на сьогодні – на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку є твердими правдолюбами. Таких небагато.