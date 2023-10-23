Гороскоп на 24 жовтня: у цей день корисно здійснити покупки та вийти із зони комфорту

Цього вівторка не бажано займатися самокопаннями

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня, де розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи вам цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День може принести із собою неприємні та незворотні події. Нічні світила сильно впливатимуть на ваше життя. Їхня енергетика може негативно позначитися на вашому настрої та фінансах. Рекомендується утримуватися від покупок та конфліктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не варто сумувати, тому що після кожної труднощі слідує успіх. Астрологи радять зосередитись на якості виконуваної роботи, незалежно від її характеру. У разі кризи, можливо, потрібно буде опустити гордість, щоб знайти "друге дихання".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У поточних справах моменти удачі чергуватимуться з перервами, внутрішніми перешкодами та невидимими бар’єрами. Можливо, обмеження більше вигадані, ніж реальні. Астрологи радять спокійно розібратися у причинах невдач та не змінювати напрям. Близнюкам обіцяють труднощі у листопаді.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила не надто прихильні, тому доцільно зосередитись на простих справах. Ви можете зайнятися домашніми справами, прибиранням або просто відпочити та почитати книгу, розслабившись та поспілкувавшись із близькими. Раки можуть одружитися 2024 року.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся провести більше часу в компанії друзів та близьких. Самоізоляція та постійні роздуми про роботу можуть спричинити стрес, а складні завдання, можливо, не вдасться вирішити одразу. Краще взятися за щось простіше і зрозуміліше. Корисно також здійснити покупки та вийти на свіже повітря.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Присвятіть більше уваги своєму зовнішньому вигляду та підтримуйте охайний вигляд, навіть якщо у вас немає важливих заходів чи зустрічей. Хороший зовнішній вигляд завжди буде на користь, допомагаючи створювати позитивне враження на потрібних людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Прекрасний день для того, щоб вийти за межі своєї зони комфорту. Ви можете позбутися шкідливих звичок і прагнути успіху. Нічні світила знаходяться у сприятливому положенні, що обіцяє вам удачу. В області кохання, особливо якщо ви шукаєте свою другу половинку, проявляйте наполегливість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи попереджають про негативний вплив нічних світил. Небезпека полягає в тому, що ви можете піддатися ілюзіям та самообману, що згодом може викликати розчарування. Важливо зберегти спокій та ясність розуму.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не варто сумувати чи займатися самокритикою. Забудьте про невдачі, тому що нічні світила прихильні до вас. Цей день може бути приємним і продуктивним, особливо якщо ви не шукатимете винних у своїх невдачах. Не варто уникати активних подій і залишатися в зоні комфорту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не найкращий час для змін. Астрологи радять робити те, що ви знаєте, і що обіцяє швидкі результати. Напружені астрологічні аспекти можуть ускладнити ваші стосунки з близькими, керівництвом та іншими важливими людьми та створити нові труднощі. Козеріг — найщедріший знак Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила прагнуть надати вам більше привабливості в очах протилежної статі. Це може допомогти самотнім людям знайти свою другу половинку. Однак тим, хто вже у стосунках, слід бути обережними, оскільки ревнощі, що виникають, можуть створити неприємності. Проте, це ідеальний час для нових починань.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Найкращим засобом від усіх бід буде активна діяльність. Навіть якщо у цей день вихідний, не варто проводити його на дивані, бо бездіяльність принесе лише смуток та негативні думки. Щоб досягти кращих результатів, краще спрямувати енергію до різних сфер життя.