Гороскоп Таро на тиждень: Левів чекає на підйом у справах, а Скорпіонів — раптове нещастя

Найближчим часом практично всіх турбуватимуть гроші

Перші дні листопада 2023 року дуже багатьом можуть принести неприємні сюрпризи, конфлікти, фінансові втрати, однак у деяких навпаки вдасться знайти гармонію і покращити свої справи.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 30 жовтня по 5 листопада 2023 року включно.

Овен — Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас найближчий тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Телець — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчим часом буде сприятливим для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Близнюки — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Рак — перевернута Десятка пентаклів

Найближчим часом Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Лев — Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Діва — перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане.

Терези — перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством і підступністю, однак це може бути як проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, на Вас скоро можуть чекати неприємні сюрпризи.

Скорпіон — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що скоро у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Стрілець – перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Козоріг — перевернута Трійка жезлів

Незабаром у Вас може все звалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Водолій — перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та початок нового етапу. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Риби — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.