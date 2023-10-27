Яким знакам китайського гороскопу пощастить у рік Дракона: є лише п’ять везунчиків

Міфічна істота буде прихильною до кількох представників східної астрології

Наступний рік, 2024-й, пройде під заступництвом Дерев’яного Дракона, як стверджує східна астротрадиція. Ця непроста тварина принесе удачу лише обраним.

За словами астрологів, у рік Дракона, який розпочнеться 10 лютого, пощастить п’ятьом знакам китайського гороскопу – Козі, Тигру, Мавпі, Собаці та Змії. Про це пише Knowinsiders.

Коза

Рік Дракона буде вдалим та гарним. Ваш інтелект і вміння допоможуть легко впоратися з роботою й подолати труднощі. У 2024 році ви зустрінете багато чудових людей. Інвестиції у бізнес обіцяють вашому знаку багатство.

Тигр

Чекайте на щедрий у всіх аспектах рік. Дракон принесе вам високий заробіток та підтримку людей. Усі ваші плани успішно реалізуються. Сміливо починайте бізнес із нуля або обіймайте керівну посаду.

Мавпа

Фортуна залишатиметься поруч із вашим знаком протягом усього наступного року. Готуйтеся отримувати вигідні пропозиції та вдалі можливості. Вашого ентузіазму вистачить на виконання всіх бажань у рік Дракона.

Собака

Китайський гороскоп обіцяє вам зміни в бізнесі та потоки удачі. Народженим у рік Собаки 2024 року дуже пощастить. Ви зможете заробити величезну суму грошей і досягти успіху в інвестиційних питаннях. Дракон обіцяє вам багатство у новому році.

Змія

Позитив та удача не покинуть вас у рік Дракона. Цей період обіцяє вам славу та багатство. Ви можете знайти чудову роботу або отримати підвищення за службою. З фінансами все буде чудово, з’явиться безліч можливостей для збільшення вашого матеріального капіталу. А ще китайський гороскоп обіцяє вам зустріч із другою половинкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому рік Дракона принесе багатство й успіх у кар’єрних справах. У цьому пощастить чотирьом тваринам китайського гороскопу.