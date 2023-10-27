Останнє у 2023 році місячне затемнення: кому зі знаків Зодіаку дуже пощастить у цей час

У трьох представників гороскопа в житті розпочнеться "біла смуга"

В останню суботу жовтня, 28 числа, пройде останнє місячне затемнення цього року. Воно закриває собою "коридор затемнень". Згідно з астрологами, подібні космічні події дуже впливають на людей в езотеричному плані — як негативно, так і позитивно.

Підпадуть під місячне затемнення 28 жовтня люди, народжені під сузір’ями Рака, Скорпіона та Риб, каже астролог Олексій Кириченко. Після цього їх життя кардинально зміниться на краще.

Рак

Для Раків місячне затемнення 28 жовтня обіцяє бути сприятливим часом. Воно надасть чудову можливість почати займатися справами, які приносять задоволення та комфорт. Це чудова можливість позбутися стереотипного мислення, щоб звільнити місце для нових ідей. Гороскоп для Рака на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

Скорпіонам слід приділити увагу відпочинку та релаксації. Цей період спонукає сповільнити темп та поповнити свої енергетичні запаси. Місячне затемнення допоможе прояснити стосунки з друзями, виявити, хто з них приносить радість та натхнення, а хто – відчуття порожнечі та втоми. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Риби

Риби отримають частку слави та визнання. Вони відчують бажання звільнитися від очікувань оточуючих і йти за своєю інтуїцією, знайти свій власний шлях. Місячне затемнення розширить горизонти можливостей. Це час, щоб проявити повагу до самих себе і вирушити у дивовижну подорож самопізнання. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку заручиться до кінця осені. Усього таких щасливчиків чотири.