Грошовий гороскоп Таро на листопад: Стрільців чекає виграш, а Козорогів — раптова втрата

Листопад загалом буде досить непоганим місяцем у фінансовому плані

Останній місяць осені 2023 року деяким принесе розчарування та фінансові втрати, проте багато інших навпаки зможуть знайти чудові можливості та зміцнити своє матеріальне становище.

На це вказує фінансовий розклад карт Таро, який ми склали для всіх знаків Зодіаку на листопад 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу на цей місяць:

Овен — Королева пентаклів

У листопаді Ви розумно розпоряджатиметеся своїми фінансами, що дозволить покращити своє матеріальне становище, зробити вигідні вкладення, досягти процвітання. Також найближчим часом Ви можете дозволити собі щось, що раніше вважали за розкіш.

Телець — Ієрофант

Порада картки — грайте за правилами і продовжуйте докладати зусиль на роботі, і все буде добре. Однак, не забувайте, що не гроші зараз головне. Якщо Ви замислювалися про продовження навчання, то Вам це варто однозначно зробити.

Близнюки — перевернута Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в листопаді Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Рак — перевернута Двійка кубків

Будьте обережні під час укладання угод, — карта попереджає, що все може вийти не так, як очікується, і партнерство може принести Вам розчарування. Самостійна робота поки що буде пліднішою.

Лев — Сімка пентаклів

Друга назва карти — Владика ненабутого успіху. Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви очікували більшого, а може й чогось іншого.

Діва — Шістка кубків

У цьому положенні карта обіцяє благополуччя та стабільність — проблеми вдасться розрулити, і нехай великих доходів не передбачається, Вам буде спокійно та затишно.

Терези — перевернута Трійка жезлів

У Вас можуть бути проблеми з грошима або на роботі, при цьому Ви самі будете в цьому винні, але якщо постараєтесь, то швидше за все зможете покращити становище.

Скорпіон — перевернутий Місяць

Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Стрілець — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти і попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Козоріг — перевернута П’ятірка мечів

Вас може очікувати раптова втрата — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе до рук і не змішуйте особисте та робоче життя.

Водолій — перевернутий Лицар пентаклів

На покращення у плані фінансів у листопаді особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Риби — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. У листопаді з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

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