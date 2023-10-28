"Розграбовують все там і тікають": мольфар побачив розгром російського флоту у Чорному морі
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Росіяни відчувають щось жахливе, заявив Макс Гордєєв
Відомий український мольфар і таролог Макс Гордєєв передбачив сумне майбутнє Чорноморського флоту росії та дійшов висновку, що Україна зможе його знищити найближчим часом.
В ефірі програми "Ранок у великому місті" екстрасенс заявив, що російський флот зазнає поразки в Чорному морі. Крім того, за розкладом карт, окупанти з цього регіону вже починають відступати.
"Не зараз, але буде, 100%. Я вам більше скажу, Сімка мечів говорить про те, що вони розграбовують все там і тікають. Вони вже відчувають, що щось буде жахливе. Так насправді і буде", — заявив Гордєєв.
Мольфар підкреслив, що вже багато російських генералів залишають країну. Вони прагнуть отримати політичний притулок закордоном.
Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" українська відьма Марія Тиха передбачила потоплення російських кораблів. За її словами, найближчим часом українські військові зроблять "подаруночки" півострову.
Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Я поки не відчуваю смерті путіна": відьма Марія Тиха.