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Таких лише три: цим знакам Зодіаку круто пощастить наступного тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тиждень буде дуже добрим для Овнів, Тельців та Левів
Тиждень буде дуже добрим для Овнів, Тельців та Левів

Ці знаки зможуть досягти великих успіхів найближчим часом

Початок листопада 2023 року для більшості буде досить важким, проте для трьох знаків Зодіаку цей час навпаки буде дуже позитивним і багатообіцяючим.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець та Лев. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 30 жовтня по 5 листопада включно.

Овнам випала Королева пентаклів

Ця карта каже, що тиждень пройде у Вас успішно, Ви почуватиметеся дуже впевнено і практично, на тлі чого Ваша праця може добре окупитися і вийде плідно попрацювати на благо себе та своїх близьких.

Тельцям випала Шістка пентаклів

Друга назва цієї карти — Щедрість. Вона обіцяє, що у Вас буде дуже успішний у всіх сферах тиждень, також сприятливим буде цей час для вкладень. Однак не забувайте і про інших, — допоможіть тому, хто цього потребує, добро повернеться до Вас добром.

Левам випав Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.

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