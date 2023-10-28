Три знаки Зодіаку стрибатимуть від щастя у місячне затемнення 28 жовтня

Відомий астролог назвала трьох щасливчиків серед представників гороскопа

Цієї суботи, 28 жовтня, випадає останнє цього року місячне затемнення, яке закриє собою "коридор затемнень". Воно стане сприятливим для трьох представників зодіакального кола та принесе їм багато нових можливостей.

Стрибатимуть від щастя, що підвернулося, люди, народжені під сузір’ями Рака, Діви та Скорпіона. Про це розповіла на своєму YouTube каналі астролог Анжела Перл.

Рак

Раки переживатимуть хвилювання та приплив творчої енергії. Цей час подарує їм ясність розуму та здатність виявляти приховані можливості. Раки з легкістю вирішать складні завдання, що сприятимуть розвитку як у кар’єрі, так і в особистому житті. Гороскоп для Рака на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Діва

У Дів з’явиться можливість духовного зростання і самопізнання. Вони відчуватимуть близьку взаємодію з природою і набудуть внутрішнього спокою. Це ідеальний час для медитації, освоєння нових духовних методик та пошуку відповідей на глибокі питання. Гороскоп для Діви на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Скорпіон

У Скорпіонів — період трансформації та відродження. Вони зможуть позбутися старих звичок. Енергія місячного затемнення допоможе Скорпіонам розкрити свій потенціал, залучаючи до себе успіх та благополуччя. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше астрологи розповіли, хто зі знаків Зодіаку заручиться до кінця осені. Усього таких щасливчиків чотири.