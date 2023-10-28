Гороскоп на 29 жовтня: хтось отримає значну суму грошей, а хтось – підтримку від близьких

Цієї неділі відкриються нові горизонти життя

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола та що радять астрологи вам цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя ідеально підходить для зміцнення сімейних стосунків, відпочинку з близькими та нових знайомств. Це чудовий час для спілкування з друзями та, можливо, навіть для невеликих покупок у другій половині дня. Можна фокусуватись на домашніх справах. До речі, Овнам скоро пощастить із грошима.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день важливо уникати конфліктів та не створювати ворогів. Намагайтеся уникати агресивних людей та не виражайте агресію самі. Натомість проявляйте дружелюбність і готовність допомагати іншим. Доброта – найкращий спосіб протистояти негативу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

29 жовтня підходить для спостережень. Не варто братися за всі справи, що трапляться під руку, і не квапити події. Астрологи рекомендують не використовувати хитрість та обман для досягнення цілей, оскільки це може негативно вплинути на вашу репутацію та удачу в майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день ідеальний для початку нових справ, і результати не забаряться. Він також сприятливий для романтичних пригод, покупок, зміни обстановки та ділових поїздок до іншого міста. Спілкування із новими людьми підвищить енергетику.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У подібні дні, як ця неділя, важливо проявляти активність, бадьорість духу, уважність та емоційну гнучкість. Астрологи рекомендують наполегливо уникати прояву невдоволення з приводу відсутності успіху і не дорікати за це.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила на вашому боці, вони будуть застерігати від несподіваних труднощів. Зірки нададуть вам силу як у справах, так і в коханні, але важливо зберегти обраний шлях і проявити наполегливість і впевненість у собі, щоб досягти успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Фінансова галузь обіцяє сприятливі перспективи. Деякі можуть отримати значні суми або можливості для заробітку, хоча іншим доведеться зачекати на зміни. Головне цієї неділі — продовжувати старанно працювати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відкриються нові горизонти життя, дозволяючи гармонійно перетнути лінії долі та піднятися на новий рівень. Важливо дотримуватись заданої мети і не відступати. Зараз у вас є шанс налагодити зв’язок із Всесвітом, а це означає, що удача на вашому боці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Важливо дбати про близьких, але слідкуйте, щоб турбота не перетворилася на нав’язливість. Допомога цінується, коли вона справді потрібна. Вечір проведіть у сімейному колі, щоб зміцнити зв’язок із близькими, відчути своє місце у родині та висловити подяку рідним за їхню підтримку. До речі, життя Стрільців скоро круто зміниться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш вплив на оточуючих буде потужним, і ви можете використати його у своїх інтересах. Однак будьте обережні у спілкуванні з грубими та невихованими людьми. У сфері кохання астрологи радять проявляти наполегливість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У ході подій можна виявити попередження про майбутні зміни в житті, які можуть викликати занепокоєння та сумніви. Щоб урегулювати ці почуття, астрологи радять покладатися на свою інтуїцію і головне — намагатися не ділитися своїми планами з іншими, щоб вони могли здійснитись без перешкод.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть виникнути неприємні невеликі проблеми та невдачі, але позитивна дія нічних світил допоможе активізувати приховані ресурси. Основну увагу слід приділити сімейним та домашнім справам. Спілкування з близькими принесе радість та покращить вашу енергетику. Також Рибам астрологи обіцяють зустріч із другою половинкою у новому році.