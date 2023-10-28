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Гороскоп на 29 жовтня: хтось отримає значну суму грошей, а хтось – підтримку від близьких

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня 2023 року
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня 2023 року. Фото Getty Images

Цієї неділі відкриються нові горизонти життя

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола та що радять астрологи вам цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя ідеально підходить для зміцнення сімейних стосунків, відпочинку з близькими та нових знайомств. Це чудовий час для спілкування з друзями та, можливо, навіть для невеликих покупок у другій половині дня. Можна фокусуватись на домашніх справах. До речі, Овнам скоро пощастить із грошима.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день важливо уникати конфліктів та не створювати ворогів. Намагайтеся уникати агресивних людей та не виражайте агресію самі. Натомість проявляйте дружелюбність і готовність допомагати іншим. Доброта – найкращий спосіб протистояти негативу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

29 жовтня підходить для спостережень. Не варто братися за всі справи, що трапляться під руку, і не квапити події. Астрологи рекомендують не використовувати хитрість та обман для досягнення цілей, оскільки це може негативно вплинути на вашу репутацію та удачу в майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день ідеальний для початку нових справ, і результати не забаряться. Він також сприятливий для романтичних пригод, покупок, зміни обстановки та ділових поїздок до іншого міста. Спілкування із новими людьми підвищить енергетику.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У подібні дні, як ця неділя, важливо проявляти активність, бадьорість духу, уважність та емоційну гнучкість. Астрологи рекомендують наполегливо уникати прояву невдоволення з приводу відсутності успіху і не дорікати за це.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила на вашому боці, вони будуть застерігати від несподіваних труднощів. Зірки нададуть вам силу як у справах, так і в коханні, але важливо зберегти обраний шлях і проявити наполегливість і впевненість у собі, щоб досягти успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Фінансова галузь обіцяє сприятливі перспективи. Деякі можуть отримати значні суми або можливості для заробітку, хоча іншим доведеться зачекати на зміни. Головне цієї неділі — продовжувати старанно працювати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відкриються нові горизонти життя, дозволяючи гармонійно перетнути лінії долі та піднятися на новий рівень. Важливо дотримуватись заданої мети і не відступати. Зараз у вас є шанс налагодити зв’язок із Всесвітом, а це означає, що удача на вашому боці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Важливо дбати про близьких, але слідкуйте, щоб турбота не перетворилася на нав’язливість. Допомога цінується, коли вона справді потрібна. Вечір проведіть у сімейному колі, щоб зміцнити зв’язок із близькими, відчути своє місце у родині та висловити подяку рідним за їхню підтримку. До речі, життя Стрільців скоро круто зміниться.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш вплив на оточуючих буде потужним, і ви можете використати його у своїх інтересах. Однак будьте обережні у спілкуванні з грубими та невихованими людьми. У сфері кохання астрологи радять проявляти наполегливість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У ході подій можна виявити попередження про майбутні зміни в житті, які можуть викликати занепокоєння та сумніви. Щоб урегулювати ці почуття, астрологи радять покладатися на свою інтуїцію і головне — намагатися не ділитися своїми планами з іншими, щоб вони могли здійснитись без перешкод.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можуть виникнути неприємні невеликі проблеми та невдачі, але позитивна дія нічних світил допоможе активізувати приховані ресурси. Основну увагу слід приділити сімейним та домашнім справам. Спілкування з близькими принесе радість та покращить вашу енергетику. Також Рибам астрологи обіцяють зустріч із другою половинкою у новому році.

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