Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Тільців чекають можливості, а Риб — виконання забаганок

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Перші дні листопада 2023 року будуть вельми несприятливими у фінансових питаннях і багатьом принесуть неприємності з грошима та на роботі, однак у деяких навпаки вийде зміцнити своє матеріальне становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Шістка пентаклів

Незабаром на Вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість або неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.

Телець — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, залежить тільки від Вас.

Близнюки — перевернуті Закохані

Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, ніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у професійній сфері на тижні теж можуть чекати невдачі, розчарування, проблеми з комунікаціями на роботі.

Рак — перевернута Десятка кубків

Найближчого тижня Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачена гармонія і назрівають конфлікти — відпочиньте поки що від усього, наберіться сил для нових звершень.

Лев – перевернута Двійка мечів

Не будьте надто довірливими, хтось у Вашому оточенні може не бажати Вам добра і може незабаром Вас розчарувати. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.

Діва — перевернутий Король жезлів

У цьому положенні карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.

Терези — перевернута Десятка пентаклів

Наступного тижня у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, старі методи вирішення проблем вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Скорпіон — перевернутий Місяць

Найближчого тижня Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Стрілець — перевернута Імператриця

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня у Вас можуть бути фінансові труднощі, але при цьому також не буде сил вирішувати проблеми та будувати плани.

Козоріг — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Водолій — Дев’ятка мечів

Наступного тижня Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.

Риби — Дев’ятка кубків

Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що найближчого тижня Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці.

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