Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Тільців чекають можливості, а Риб — виконання забаганок
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Перші дні листопада 2023 року будуть вельми несприятливими у фінансових питаннях і багатьом принесуть неприємності з грошима та на роботі, однак у деяких навпаки вийде зміцнити своє матеріальне становище.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:
Овен — перевернута Шістка пентаклів
Незабаром на Вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість або неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.
Телець — Паж жезлів
Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, залежить тільки від Вас.
Близнюки — перевернуті Закохані
Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, ніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у професійній сфері на тижні теж можуть чекати невдачі, розчарування, проблеми з комунікаціями на роботі.
Рак — перевернута Десятка кубків
Найближчого тижня Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачена гармонія і назрівають конфлікти — відпочиньте поки що від усього, наберіться сил для нових звершень.
Лев – перевернута Двійка мечів
Не будьте надто довірливими, хтось у Вашому оточенні може не бажати Вам добра і може незабаром Вас розчарувати. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.
Діва — перевернутий Король жезлів
У цьому положенні карта сигналізує, що варто приготуватися до краху планів, відкласти всі капіталовкладення та дорогі покупки. Необдумані вчинки зараз можуть вилитися серйозними наслідками.
Терези — перевернута Десятка пентаклів
Наступного тижня у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, старі методи вирішення проблем вже неефективні, варто спробувати щось нове.
Скорпіон — перевернутий Місяць
Найближчого тижня Ваше фінансове становище буде нестабільним — можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.
Стрілець — перевернута Імператриця
У цьому положенні карта каже, що наступного тижня у Вас можуть бути фінансові труднощі, але при цьому також не буде сил вирішувати проблеми та будувати плани.
Козоріг — Трійка мечів
У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.
Водолій — Дев’ятка мечів
Наступного тижня Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.
Риби — Дев’ятка кубків
Вітаємо, оскільки ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", — вона обіцяє, що найближчого тижня Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, щастя та благополуччя будуть на вашому боці.
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