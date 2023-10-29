Чотирьом знакам Зодіаку доля зробить неприємні сюрпризи з дня на день

Представники цих знаків можуть бути сумними на тижні, як цей котик

Перші числа листопада у 2023 році ознаменуються масою складнощів для представників одразу чотирьох знаків Зодіаку, — на них чекають конфлікти, неприємності та невдачі.

Йдеться про таких знаків як Близнюки, Терези, Скорпіон та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 30 жовтня по 5 листопада 2023 року включно.

Близнюкам випав перевернутий Лицар пентаклів

Цей Лицар попереджає про різні неприємності, зокрема фінансові. Ви можете бути безвідповідальними, через що можуть статися імпульсивні покупки та бездумна втрата заощаджень, а як наслідок ще виникнуть проблеми на роботі. Можливо це може статися не з Вами особисто, а з кимось близьким Вам.

Терезам випала перевернута Королева мечів

У цьому положенні Королева мечів попереджає про нетерпимість, грубість та невігластво, з яким Вам доведеться зіткнутися вже найближчим часом. Наберіться терпіння.

Скорпіонам випала перевернута П’ятірка мечів

Скоро у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Якщо це можливо, краще відкладіть поки що важливі справи.

Рибам випала перегорнута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, а то може стати ще гірше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.