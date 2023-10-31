Символ 2024 року Дракон осипле удачею, грошима й любов’ю п’ять знаків китайського гороскопу

Везунчиками східного гороскопу стали лише п’ятеро

Рік Дерев’яного Дракона буде особливо вдалим для п’ятьох представників китайського гороскопу. Покровитель 2024 року обіцяє їм щастя, успіх, фінансовий добробут і щастя в особистому житті.

Східний гороскоп на 2024 рік виділяє таких щасливчиків – людей, народжених у роки Мавпи, Щура, Півня, Змії, Дракона. Прогноз розмістив The Chinese Zodiac.

Мавпа

Один із найщасливіших знаків 2024 року. Вам обіцяно успіх у фінансових та професійних починаннях. Готуйтеся отримувати найкращі можливості. Нарешті ви отримаєте визнання від начальства. Особливо удача буде щедра у жовтні.

Щур

Дракон подарує фантастичні нагоди. Наступний рік буде активним та динамічним. Найбільш успішним може стати березень. Ваша відданість справі та наполеглива праця допоможуть досягти бажаних цілей. Більше того, у 2024 році ви можете зустріти справжнє кохання.

Півень

На вас чекає дивовижний рік під заступництвом Дракона. Ви зможете покращити своє фінансове становище та знайти способи кар’єрного зростання. Грудень стане місяцем, повним можливостей.

Змія

Для людей, народжених у рік Змії, настає зоряний час. Особливо вдалим буде серпень. Заплановані плани будуть реалізовані, а в особистому житті вдасться знайти гармонію.

Дракон

Вже на початку року ваш знак може стати щасливішим та успішнішим. Не бійтеся приймати важливі рішення, удача буде на вашому боці. Найбільш плідним для вас виявиться квітень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рік Дракона обіцяє багатство деяким знакам китайського гороскопу. Настане вдалий час для інвестицій.