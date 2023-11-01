Бережіть гаманці! Ці знаки Зодіаку ось-ось чекають проблеми з грошима

Неприємності можуть підкрастись непомітно

Початок листопада 2023 року ознаменується фінансовими проблемами та неприємностями на роботі для представників одразу шести знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Овен, Лев, Терези, Стрілець, Козоріг та Водолій. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 30 жовтня по 5 листопада включно.

Овнам випала перевернута Шістка пентаклів

Зазвичай це гарна карта, проте тут вона випала перевернутою, що вказує на те, що на Вас скоро чекають проблеми з фінансами, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість або неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.

Левам випала перевернута Двійка мечів

Вас скоро можуть чекати каверзи від оточення і розчарування. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.

Терезам випала перевернута Десятка пентаклів

У Вас найближчим часом можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, старі методи вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Стрільцям випала перевернута Імператриця

У звичайному положенні це дуже сприятлива карта, проте тут вона випала перевернутою, що говорить про те, що на Вас можуть чекати фінансові труднощі та відсутність сил і мотивації щось робити.

Козорогам випала Трійка мечів

У фінансових розкладах ця карта прогнозує невдалі угоди, конфлікти на роботі та з керівниками, фінансові втрати.

Водоліям випала Дев’ятка мечів

На вас чекають проблеми з грошима, а також сильне хвилювання та тривога, пов’язані з фінансовими питаннями. Крім того, на Вас можуть чекати звинувачення в якихось питаннях, пов’язаних із грошима.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.