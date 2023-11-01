Весілля та діти: особисте життя цих знаків китайського гороскопу зміниться у 2024 році

П’ять героїв східного гороскопу можуть наступного року створити сім’ю

Рік Дерев’яного Дракона стане доленосним для деяких знаків китайського гороскопу. Ці люди знайдуть другу половинку, наважаться на весілля та замисляться про дітей.

За словами астрологів, східний гороскоп на 2024 рік обіцяє щасливі зміни в особистому житті людей, народжених у роки Свині, Собаки, Щура, Мавпи Дракона. Про це пише Knowinsiders.

Свиня

На рік Дракона ви можете вивести ваше сімейне життя на новий рівень. Цілком можливо, що у вас з’являться діти. Влітку є можливість зробити серйозний крок в особистих стосунках. Жінка з цим знаком у 2024 році може розпочати зворушливу історію кохання з чоловіком-Драконом.

Собака

Ті, хто народився під знаком Собаки, зможуть одружитися 2024 року. На вас чекає щасливий і довгий шлюб, повний гармонії. Астрологи зазначають, що Собака та Дракон — два сумісні китайські знаки. А також вдалим союзом стане пара з Биком.

Щур

Ви опинилися під прихильним заступництвом Дракона. Чекайте на зміни в романтичних відносинах. 2024-й — ідеальний час для весілля. Якщо ви самотні, то в новому році астрологи обіцяють вам зустріч із другою половинкою та навіть одруження. Період з 25 травня по 28 вересня – найсприятливіший час для знаку Щура, щоб провести весілля.

Дракон

У новому році астрологи радять вам зважитися на весілля, адже 2024-й – чудовий час для цієї події. На вас чекає море романтики та кохання. Особисте життя буде розвиватися, ви станете щасливішим поряд з коханою людиною.

Мавпа

Наступного року у вашому житті може статися весілля. Шлюб, укладений 2024-го, виявиться вірним та щасливим. Більше того, у вас є всі шанси стати чудовим батьком чи мамою. Мавпа відмінно уживається з Козою, Свинею чи Собакою.

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