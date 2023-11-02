Любовний гороскоп Таро на листопад: Терезів чекає буря пристрасті, а Водоліїв — аб’юз
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Для багатьох кінець осені буде вдалим у амурних справах
Листопад у 2023 році в багатьох не обійдеться без сварок, конфліктів та маніпуляцій, проте інші в цей час навпаки зможуть зустріти кохання або перевести відносини на новий рівень.
На це вказують карти Таро, які випали у любовному розкладі від "Телеграфу" на листопад 2023 року.
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Ось які карти випали цього разу у любовному розкладі:
Овен — Вісімка кубків
У листопаді Вам загрожують зміни, ймовірніше за все негативні. Можливо, почуття згаснуть, захочеться нового, або просто доведеться переїхати і розірвати стосунки.
Телець — Маг
Ця карта каже, що у листопаді Ваші відносини активно розвиватимуться, настане час для дій. У одиноких Тельців з’являться сили та бажання ходити на заходи та шукати собі пару.
Близнюки — Десятка пентаклів
Ця карта обіцяє, що Ви отримаєте максимум із відносин, розвиватиметеся, насолоджуватиметеся життям і зростатимете як особистості разом із партнером. Головне цінуйте його за це і не будьте егоїстичні, і надалі справа може дійти до шлюбу.
Рак — перевернутий Місяць
Можливо, Ваше особисте життя пережило непростий час, проте цьому настав кінець, — у перевернутому вигляді карта Місяць обіцяє позитивні зміни і що щире кохання та турбота подолають сум’яття та самообман.
Лев — Четвірка мечів
Це карта інертності та відсутності інтересу. У листопаді Вам не буде цікава протилежна стать, не буде бажання знайомитися, а у тих Левів, що вже перебувають у відносинах, настане період охолодження почуттів.
Діва — Трійка кубків
У листопаді Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, можлива пропозицію або бажана вагітність.
Терези — Лицар жезлів
Ця карта пророкує Терезам бурхливі пристрасті в листопаді. Одинокі представники цього знака можуть зустріти собі пару, тоді як ті, що вже у відносинах, наполегливо працюватимуть для їх поліпшення.
Скорпіон — П’ятірка кубків
Це непроста карта в любовних розкладах, яка каже, що настав тяжкий період мук і болю, у відносинах можуть бути серйозні зміни або навіть розрив, тоді як самотні Скорпіони будуть поглинені минулими ранами.
Стрілець — перевернута Королева кубків
У цьому положенні карта попереджає, що Ви найближчим часом можете почуватися самотньо, навіть якщо перебуватимете у відносинах. До того ж, мабуть, будуть маніпуляції в парі, — при цьому вони можуть бути як спрямовані проти Вас, так і виходити від Вас самих. Можливо, так станеться через Вашу неготовність відкритися партнеру.
Козоріг — перевернута Імператриця
У цьому положенні карта попереджає, що в листопаді Вас у відносинах можуть придушувати і опускати, через що страждатиме самооцінка та настрій. У самотніх Козорогів може також з’явитися занадто владний партнер.
Водолій — Вісімка мечів
Ця карта символізує загиблих у бою. Самотні Водолії бігатимуть по колу, страждаючи від невпевненості та болючого минулого досвіду, тоді як Водоліїв у стосунках чекає аб’юз та надмірна самопожертва.
Риби — перевернутий Туз кубків
Якщо Ви самотні, то такими залишитеся, оскільки самі не підпускаєте до себе протилежну стать. Риб у відносинах чекає криза і переломний момент, — можливо, це буде перехід на глибший рівень розуміння в парі.