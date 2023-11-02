Що Дракон принесе "своїм": прогноз для людей, народжених у цей рік Східного календаря

Наступний рік обіцяє Драконам успіх у всіх починаннях

Дерев’яний дракон – покровитель 2024 року. Той, що прийде на заміну Кролику, благородний, сильний, але вимогливий захисник. Цікаво дізнатися, хто він і що символізує.

Негативні сторони Дракона — імпульсивність, запальність і грубість, звичайно, теж покажуть себе. Але ті, хто народився під егідою покровителя року, не пізнають його гнів сповна.

Згідно з китайськими вченнями, Дракон символізує чоловічий початок — Ян, він несе в собі владу, силу та потужну енергію активних дій.

Людям, народженим під знаком Дракона (1964, 1976, 1988, 2000, 2012 роках), покровитель обіцяє всіляко сприяти. На вас чекає багато хороших подій, цікавих та корисних знайомств, які обіцяють перерости у міцну дружбу чи надійну та плідну співпрацю.

Цей рік — справжнє вікно можливості для вас, так що не пропустіть шанси втілити найсміливіші плани в реальність. Якою б не здавалося складною розпочата справа, пам’ятайте: вам опікується символ року, що володіє колосальною силою та енергією.

Китайський Новий рік Дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року та закінчиться 28 лютого 2025 року. А ось яким п’яти знакам Китайського календаря Дракон обіцяє гроші, удачу та кохання.