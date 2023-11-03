Гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає кінець чорної смуги, а Раків — депресія

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Багато хто почуватиметься некомфортно і можливо навіть депресивно в другий тиждень листопада, проте деяким іншим вона навпаки принесе нові можливості та шанси.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 6 по 12 листопада 2023 року включно.

Овен — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка прогнозує кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим тижнем на повну. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Телець — перевернута Десятка кубків

Найближчим часом Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього і не поспішайте братися за нові справи.

Близнюки — перевернуті Закохані

Протягом тижня Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Рак — перевернута Королева кубків

Наступний тиждень у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відвернутися від проблем та світу загалом за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Лев — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Діва — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього тижня.

Терези — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчим часом Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Скорпіон — перевернена Шістка мечів

У найближчий тиждень Вам не залишиться нічого іншого, як поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що згідно з іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Стрілець — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Козоріг — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що найближчим часом хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Водолій — Колісниця

Ця карта каже, що найближчим часом Ваш розум буде переважувати емоції, через що тиждень стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Риби — Вісімка мечів

Незабаром Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця листопада.