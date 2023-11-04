Таких одразу чотири: кому крупно не пощастить із роботою та фінансами у листопаді

Гроші можуть просто витекти з пальців

Листопад 2023 року загалом буде досить непростим, а представникам чотирьох знаків Зодіаку він ще й принесе проблеми матеріального характеру.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Терези, Скорпіони та Козороги. На це вказує фінансовий гороскоп Таро, складений на листопад.

Близнюкам випала перевернута Трійка мечів

Згідно з трактуванням цієї карти, протягом листопада Вам доведеться турбуватися через гроші. Більше того, можливо навіть, що Ваші партнери чи колеги по роботі влаштують Вам підставу та Ви втратите роботу.

Терезам випала перевернута Трійка жезлів

У Вас можуть бути проблеми з грошима або на роботі, при цьому Ви самі будете в цьому винні, але якщо постараєтесь, то ймовірно зможете виправити становище.

Скорпіонам випав перевернутий Місяць

У цьому положенні карта каже, що Ваше матеріальне становище буде нестабільним. Можуть виникнути проблеми та спокуса отримати щось "на халяву" за чужий рахунок, не заплативши за це справжньої ціни.

Козорогам випала перевернута П’ятірка мечів

Карта попереджає: цього місяця на Вас може чекати втрата чогось, пов’язаного з грошима. Мова може йти про втрату роботи, втрату гаманця, або ж просто необґрунтовані фінансові витрати. Краще постарайтеся не змішувати особисте та робоче життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в листопаді.